2019-07-17T10:10:19+03:00
Политика

МТС обещает улучшить работу в Донецке

Но жителям это уже не нужно
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Связь МТС исчезла в Донецке 11 января 2018 года при обстреле Еленовки. Якобы был поврежден кабель.Связь МТС исчезла в Донецке 11 января 2018 года при обстреле Еленовки. Якобы был поврежден кабель.Фото: Юрий СОБОЛЕВ
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12 июля «Vodafone» (МТС) передал запчасти и оборудование, которое поможет в ремонте базовых станций в республике. Об этом сообщили в минсвязи ДНР. Якобы договорились в Минске.

Через три дня в Донецк уже завезли запчасти и оборудование. Но абонентов у МТС уже стало мало.

Напомним, что связь МТС исчезла в Донецке 11 января 2018 года при обстреле Еленовки. А в ЛНР эта связь продолжала работать.

Жители приспособились звонить из определенных мест – связь была у ж – д вокзала и на окраинах, ажиотаж по поводу сим – карт местного оператора был огромен.

Потом в услугах МТС и вовсе отказались.

Ущерб от прекращения работы оператора мобильной связи исчисляется десятками миллионов гривен. Речь идет о недополученной прибыли. Урон для обычных людей не подсчитаешь - кто-то лишился пенсии, поскольку вовремя не отметился как переселенец, прервались личные связи. А кто – то не дозвонился в «скорую».

- МТС уже не вернет свои позиции, - говорит сотрудник МТС Сергей.- На «запале» тогда отрезали, а сейчас абоненты адоптировались. Так что, МТС из Донецка, до свиданья!

К тому же, все, кто ездит на подконтрольную Киеву территорию, имеют карточки и МТС, и "Феникса". Дополнительно покупать сим - карты МТС люди не видят смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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