В ЛНР взялись за медицину: что изменится

В здравоохранении Луганской Народной Республики грядут реформы. Глава ведомства сообщила, что начат пересмотр финансирования в отрасли, чтобы улучшить уровень оказания помощи населению.

- Оптимизация системы здравоохранения – это, прежде всего, улучшение качества оказания медицинской помощи. Именно на это и направлены все шаги, - говорит министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. - Прежде всего они направлены на профилактику, на улучшение выявления патологий среди населения, а также на оказание как первой, так вторичной и специализированной помощи. То есть, без улучшения материально-технической базы это невозможно.

Для этого ведомству необходимо пересмотреть финансирование в системе здравоохранения на закупку аппаратуры на первичный уровень для того, чтобы медик мог на хорошем, высоком уровне поставить диагноз и потом оказать помощь.

Наталия Пащенко рассказала о грядущих реформах. Фото: ЛИЦ

СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В БОЛЬНИЦАХ

Кроме этого министр отметила, что одним из шагов оптимизации также будет приведение в соответствие норм коечного фонда.

- Те койки, которые сегодня не работают и простаивают, мы их должны сократить для того, чтобы сэкономить средства и финансировать те направления, которые сегодня востребованы, финансировать первичный уровень, финансировать приобретение аппаратуры, - объясняет Наталия Пащенко.

В ЛНР займутся и ремонтам в поликлиниках и улучшат условия работы медработников.

- Также сегодня необходимы ремонты наших зданий, как текущие, так и капитальные, для того, чтобы создать полноценные условия для оказания медицинской помощи нашим пациентам и полноценные условия для работы нашим медицинским работникам, - сказала Пащенко.

Возросло количество обращений от жителей с подконтрольных Киеву территорий. Фото: vademec.ru

РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ С ПОДКОНТРОЛЬНОЙ КИЕВУ ТЕРРИТОРИИ

Министр здравоохранения рассказала, что количество обращений в поликлиники Республики от жителей подконтрольных Киеву территории Донбасса возросло. С начала года за медицинской помощью обратились почти две тысячи человек.

- Достаточно большое количество пациентов с подконтрольных Киеву территорий желают получить медицинскую помощь именно в ЛНР. В 2017 году в рамках гумпрограммы около 300 человек обратились за медицинской помощью, за весь 2018 год около 200 человек обратились за медпомощью в учреждения Республики. За шесть месяцев текущего года около двух тысяч человек обратились за помощью в наши учреждения, - рассказала министр.

По словам Натальи Пащенко, рост обращений вызван расширением перечня направлений лечения в рамках гуманитарной программы.

- Конечно, мы имеем трудности с тем, что украинские власти препятствуют пересечению пунктов пропуска, особенно детскому населению, но это не останавливает наших пациентов, потому что самые лучшие специалисты и высокие технологии остались именно на нашей территории, - сообщила министр здравоохранения.

По вопросам реализации гумпрограммы в медицинской сфере работают следующие номера телефонов горячей линии:

- (0642) 92 05 10, (050) 865 48 46, (072) 138 36 63;

- родовспоможение: (066) 58 52 661;

- онкология: (066) 58 52 651.