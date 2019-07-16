Украина воюет запрещенными методами: вооруженные силы обстреливают жителей ДНР из артиллерии и авиации

Вооруженные формирования Украины в ходе конфликта на территории Донбасса продолжают применять запрещенные методы и средства ведения военных действий, о чем имеются задокументированные свидетельства, заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- В нарушение статьи 13-й Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов, ежедневно нападениям подвергаются мирные жители, объекты жилого фонда и гражданской инфраструктуры, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, - говорит Дарья Васильевна. - В числе наиболее резонансных инцидентов только за период с 11 по 14 июля 2019 года необходимо отметить следующие. Вследствие массированного обстрела Горловской агломерации 11 июля в результате осколочного ранения в сердце, несовместимого с жизнью, погибла мирная жительница Гольмовского 1949 года рождения. 13 июля тяжелое ранение получил мирный житель Докучаевска 1973 года рождения. В этот же день пострадала жительница Саханки Новоазовского района, получившая осколочное ранение.

11 июля и ранее, 9 июля, ВФУ были предприняты попытки применения оружия неизбирательного действия, что подвергло угрозе жизни и здоровье жителей Докучаевска. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. Указанные действия украинской стороны являются нарушением Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие.

Также обстрелам со стороны ВФУ подверглись объекты гражданской инфраструктуры. 11 июля в селе Луково Тельмановского района повреждения получили действующая школа и здание сельсовета, в котором гражданам выдается гуманитарная помощь. Здесь же во время тушения пожара был целенаправленно обстрелян пожарный расчет МЧС ДНР. В результате обстрела 12 июля повреждения получило здание Ясиноватской райадминистрации.

В нарушение статьи 14-й Дополнительного протокола II в течение указанного периода ВФУ был совершен ряд нападений на объекты, необходимые для выживания людей. В их числе Васильевская насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода (12 июля), Донецкая фильтровальная станция (13 июля), линии электропередач, ведущие к девяти трансформаторным подстанциям в Гольмовском, из-за чего жители прилегающих городов и сел осталась без энергоснабжения (14 июля).

Кроме того, 13 и 14 июля артналетам подвергся Докучаевский нефтеперерабатывающий завод, что могло иметь опасные последствия для окружающей среды, жизни и здоровья людей (статья 15 Дополнительного протокола II).

Дарья Морозова призвала мировое сообщество обратить внимание на систематические нарушения норм и требований международного гуманитарного права и использовать все имеющиеся способы влияния на украинскую власть с целью недопущения дальнейшего ухудшения социально-гуманитарной ситуации в регионе, а также для предотвращения нарушений прав и свобод жителей Донбасса.