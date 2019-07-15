2019-07-15T18:12:18+03:00
Политика

Похищенного украинскими спецслужбами Цемаха включили в списки для обмена пленными

Рассмотрение апелляции об его незаконном удержании назначено в Киеве на 30 июля
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Владимира Цемаха удерживают в СИЗО Киева. Фото: twitter.comВладимира Цемаха удерживают в СИЗО Киева. Фото: twitter.com
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Омбудсмен ДНР Дарья Морозова включила выкраденного украинскими спецслужбами жителя Снежного Владимира Цемаха в списки для обмена пленными. Как «Комсомолка» уже сообщала своим читателям, учителя физкультуры Снежнянского горного техникума похитили из собственной квартиры 27 июня. Агенты украинских спецслужб накачали его психотропными веществами и тайно вывезли через линию соприкосновения.

На сегодня Цемаха удерживают в СИЗО Киева. Ему инкриминируют 258-ю статью УК Украины «Создание и участие в террористической организации». К тому же по украинскому телевидению прошла информация, что Владимира Цемаха обвиняют и в крушении малазийского «Боинга 777» 17 июля 2014 года.

Как в переписке с дочерью похищенного - Марией сообщил адвокат Владимира Борисовича – Роман Гонтарев, апелляцию о незаконном задержании бывшего командира подразделения противовоздушной обороны ополчения Республики Владимира Цемаха рассмотрят в одном из судов Киева 30 июля.

- Я сомневаюсь, что дело моего папы рассмотрят с первого раза, - говорит Мария Цемах. – Судя по бюрократической системе правосудия незалежной, это может длиться долго.

Тем временем, по факту похищения украинскими спецслужбами Цемаха уголовное дело возбудила прокуратура города Снежного. Глава Республики Денис Пушилин взял его судьбу на личный контроль. Денис Владимирович считает, что представители СБУ целенаправленно похитили Владимира Борисовича с целью фальсификации обстоятельств крушения малазийского «Боинга».

Глава ДНР Денис Пушилин взял судьбу Цемаха под личный контроль. Фото: ДАН

Глава ДНР Денис Пушилин взял судьбу Цемаха под личный контроль. Фото: ДАН

Мы уже сообщали, что у Цемаха, по выводам экспертов, не было вооружений, с которых возможно было бы сбить лайнер, а в день его крушения он и вовсе дома восстанавливался после осколочного ранения головы и контузии. Кроме того, Цемах был назначен на должность командира бригады противовоздушной обороны в октябре 2014 года, спустя три месяца после катастрофы в Грабово.

- Мы помним, как быстро - в течение суток с момента трагедии – Россия и ополчение Донбасса были обвинены в крушении пассажирского самолета. Очевидно, что отсутствие явных доказательств их вины толкает сотрудников СБУ на новые преступления: они незаконными методами похитили гражданина ДНР, бывшего ополченца Владимира Цемаха с целью дальнейших фальсификаций картины преступления. Пятая годовщина катастрофы малайзийского «Боинга» заставляет активизироваться тех, в чьих интересах скрыть правду об истинных виновниках, - заявил Денис Пушилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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