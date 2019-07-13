Российских телеведущих Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в базу сайта «Миротворец» из-за телемоста между Россией и Украиной «Надо поговорить»

Телеведущих государственного телеканала «Россия 1» Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в базу скандальноизвестного украинского сайта «Миротворец».

Фото: скриншот "Миротворец"

Модераторы противозаконного сайта опубликовали данные журналистов из-за их участия в телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить»

- Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агресор) – так называемом телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить», организованный антиукраинским пропогандистским телеканалом «Россия 1», - такое обвинение выдвинули Малахову и Ситтель.

Фото: скриншот "Миротворец"

Изначально телемост должен был проходить между Москвой и Киевом – телеканалами «Россия 1» и «News One». Но украинские националисты подняли бунт, что привело к запрету общения – и открытию уголовных дел в отношении украинского телеканала. В итоге разговор состоялся – в московской студии.

- Чуть меньше 2 часов осталось до исторического телемоста «Москва-Киев. Мы с Марией Ситтель уже с подарками! Сало и конфеты! – написал Андрей Малахов незадолго до начала эфира.

В ходе программы «Надо поговорить» - граждане Украины и России говорили о том, что все – один народ, а то, что сейчас происходит – чистой воды политиканство.