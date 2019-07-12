Военнослужащие ДНР и ЛНР повышают уровень физической и тактической подготовки

Сегодня в Донецке прошел марафон специального назначения среди военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик и сотрудников министерства внутренних дел, а также представители Генеральной прокуратуры ДНР.

- В марафоне приняли участие 18 команд, - говорит президент республиканской Федерации Тактической стрельбы Александр Колкатин. – Такое мероприятие проводится с целью повышения уровня физической и тактической подготовки военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик.

Фото: Давид Худжец

Марафон состоял из двух этапов.

- Забег на два километра, выход на рубеж 100 метров, подъем и спуск по склону террикона, забег вокруг террикона на дистанции полтора километра. После чего, участников ждет дальнейший инструктаж, а также работа стрелков, – рассказал Александр Колкатин.

В пресс-службе Управления Народной милиции ДНР сообщили, что сегодня танковые части оборонного ведомства Республики провели занятия по преодолению водных преград.

– На текущей неделе в рамках программы боевой подготовки Народной милиции ДНР прошли сборы с механиками-водителями и наводчиками – операторами танков и БМП, а также проведены занятия с танковыми экипажами по практическому преодолению водных преград, – рассказали в пресс-службе НМ Республики.

Фото: p.kolganov.su

В армии республики отметили, что во время учений военнослужащие повысили свои теоретические знания и улучшили практические навыки при работе на вооружении и военной технике.