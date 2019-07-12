Надежда Савченко собралась ехать в Горловку для предвыборной агитации

Недавно скандальноизвестная депутат Верховной рады, в бывшем участница националистического украинского батальона, который участвовал в карательных операциях против мирного населения в Донбассе, была зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево. Кроме этого она заявила о намерении приехать в Горловку для предвыборной агитации.

- Это тоже украинцы, и некоторые из них приедут на подконтрольную Украине территорию, чтобы проголосовать, - сказала Савченко в интервью журналисту одного из телеканалов незалежной. – Ехать на ту территорию я не боюсь: в плену была, в тюрьме была, две войны прошла. Не думаю, что в ДНР меня задержат, это и России не надо.

Глава поселка Зайцево, в котором кандидатом в депутаты зарегистрировалась Савченко, Ирина Дикун прокомментировала в эксклюзивном интервью «Комсомолке», что у Республики свои герои, и никакие Надежны Савченко и вовсе не нужны.

- Сколько нас уже бомбят и бывшая военная летчица Савченко в том числе. И она хочет, чтобы люди за нее проголосовали?! Дай бог, чтобы не убили… - говорит глава зайцевской поселковой администрации Ирина Дикун. - Нам не нужны ни Савченко, ни кто-либо другой. У нас свои лидеры, герои, свой парламент и руководитель.

Жители Зайцево во главе с самой смелой женщиной поселка – Ириной Дикун каждый год участвуют в шествии Бессмертного полка в столице ДНР. Фото: ВКонтакте / Ирина Дикун

Кроме этого агитировать в самом Зайцево у Савченко не получится даже по той причине, что жители этого поселка не смогут добраться до избирательных участков.

- В Бахмутку и Жованку пускают только по спискам там проживающих. Люди не имеют возможности поехать на ту сторону Зайцево даже проведать собственные дома, - рассказала Дикун.

Но планы одиозной нардепши развеяла Служба безопасности Украины. Она запретили Савченко ехать на территорию республик Донбасса. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Тука.

- Как и ожидал, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов – Надежде Савченко, - заявил он.