Руководство Службы безопасности Украины усиливает работу по выманиванию военнослужащих республик Донбасса на территорию Украины. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Руководство СБУ потребовало усилить работу по выманиванию военнослужащих Республик на территорию Украины посредством программы «Тебя ждут дома», которая не приносит плодов, - сообщил Осадчий.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, на прошедшей неделе отмечена активизация противозаконной деятельности представителей украинских спецслужб.

Известен целый ряд случаев, когда граждане, поддавшиеся на лживые обещания киевских властей, неизменно оказывались на скамье подсудимых и были осуждены по тяжким статьям, после чего направлены в исправительные учреждения со сроком лишения свободы от 10 до 15 лет, - рассказал начальник пресс-службы НМ ЛНР.

Командующему силами специальных операций ВСУ Игорю Луневу из Генерального штаба ВСУ поступили указания об усилении диверсионной работы внутри Республик.

- Также Лунев предупрежден о неполном служебном соответствии в связи с неудовлетворительной работой подразделений ССО, - добавил Осадчий.

В целях демонстрации положительной динамики работы представители украинских спецслужб задерживают гражданских лиц, прибывших на подконтрольную ВСУ территорию для оформления пенсий или получения других социальных выплат.

- Этих людей они выдают за военнослужащих народных республик, и фабрикуют в отношении них уголовные дела, используя для этого запрещенные методы воздействия, в основном угрожая насилием или убийством близких родственников, - рассказал Яков Осадчий.