2019-07-12T13:03:20+03:00
Общество

В Донецке проводили в последний путь старейшего актера драмтеатра Михаила Бондаренко

На панихиду пришли артисты театра, жители города и представители власти Республики [фото]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: пресс-служба драмтеатраФото: пресс-служба драмтеатра
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11 июля в Донецке в последний путь провели старейшего актера театра, ровесника муздрамы, ветерана Великой Отечественной войны и сцены, заслуженного артиста Украины Михаила Ивановича Бондаренко.

Фото: пресс-служба драмтеатра

Фото: пресс-служба драмтеатра

Панихида прошла в фойе первого этажа театра.

- Нам всем будет очень не хватать его строгих замечаний, мудрых советов, шуток. Думаю, мы будем еще очень долго по привычке заходить в его кабинет на первом этаже. Горько и больно от этой утраты. Но я уверена, что Михаил Иванович навсегда останется с нами. Его душа будет жить в театре, - сказала генеральный директор-художественный руководитель муздрамы Наталья Волкова.

Фото: пресс-служба драмтеатра

Фото: пресс-служба драмтеатра

Провожали в последний путь старейшего артиста под нескончаемые овации и звуки оркестра. Коллеги несли его ордена и награды, цветы. Михаил Иванович Бондаренко будет похоронен на Южном кладбище.

Фото: пресс-служба драмтеатра

Фото: пресс-служба драмтеатра

Михаил Бондаренко начал работу в театре в 1957 году. За свою долгую карьеру сыграл почти 200 разноплановых ролей, а пять спектаклей поставил как режиссер.

Михаил Бондаренко всегда был полон сил. Фото: пресс-служба драмтеатра

Михаил Бондаренко всегда был полон сил. Фото: пресс-служба драмтеатра

В 15 лет в его жизнь пришла война. Юный сержант-разведчик брал «языков» и подрывал мосты. Прошел с боями всю Прибалтику, участвовал в разгроме Курляндской группировки фашистов. Осколки не давали забыть о тех ранениях, после которых он все равно возвращался на боевые позиции. На груди засверкали награды: орден Славы, орден Великой Отечественной войны, орден «Знак Почета», орден «За мужество», орден «За заслуги», многочисленные медали и знаки отличия.

Михаил Бондаренко ушел из жизни 9 июля, в возрасте 92 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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