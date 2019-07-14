2019-07-14T21:03:45+03:00
Общество

В контактном зоопарке Донецка поселился синеязыкий сцинк

Рептилии дали имя – Беззубик [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: Донецкий контактный зоопаркФото: Донецкий контактный зоопарк
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Донецкий контактный зоопарк снова похвастался пополнением. Вслед за хорьком, семейство братьев меньших пополнилось синеязыким сцинктом.

- Эта рептилия, одна из немногих, которая ведет дневной образ жизни, - рассказывают «Комсомолке» в зоопарке. - Так же ящерицы живородящи. Это встречается довольно редко, в основном все рептилии откладывают яйца.

Фото: Донецкий контактный зоопарк

Фото: Донецкий контактный зоопарк

Новичку сразу же дали милое имя – Беззубик.

- Назвали так, потому что зубов не видно, но они есть! Как у дракона из мультика, - сообщили в администрации.

В контактном зоопарке Донецка поселился синеязыкий сцинк.

Обитают синеязыкие сцинки в Австралии, где широко распространены. Для них характерна гладкая чешуя, похожая на рыбью и довольно крупные размеры.

- Они отличные домашние животные, как бы необычно это не звучало, - говорят в контактном зоопарке. - Своих хозяев они удивляют дружелюбностью и развитой индивидуальностью.

В донецком контактном зоопарке можно посмотреть, потрогать и покормить четыре десятка видов животных. Там живут обезьяны, среднеазиатские черепахи, павлин, лемуры, кенгуру, змеи, попугаи, еноты и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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