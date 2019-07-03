2019-07-13T19:39:51+03:00
Общество

«Южный форпост великой державы»: Глава ДНР поздравил жителей Новоазовска со 170-летием города

Денис Пушилин отметил, что Новоазовский район сегодня обеспечивает санаторное лечение и курортный отдых жителям республик Донбасса [фото, видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Денис Пушилин и Олег МоргугДенис Пушилин и Олег МоргугФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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13 июля Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основания. Поздравить жителей города с праздником приехал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Дорогие земляки! Я поздравляю вас с Днем города – 170-летием славного Новоазовска! Это край удивительных людей, активных и отзывчивых, душой болеющих за свою землю, родную Республику. Людей, которые с каждым днем приумножают такие понятия, как патриотизм, мужество и честь.

История Новоазовска началась, когда на этом месте была образована самая западная казачья станица Войска Донского. Новоазовск уже тогда играл стратегическую роль в качестве южного форпоста великой державы. Он имел для России важное военное и торгово-административное значение.

Новоазовский район отметил 170-летие.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

А сегодня ваш район приобрел еще одну особую роль для нашего государства – он обеспечивает санаторное лечение и курортный отдых жителей не только Донецкой Народной Республики, но и Луганской Народной Республики.

Новоазовск – прекрасный уютный город. Я желаю, чтобы он с каждым днем расцветал и развивался! А это зависит не только от городских и республиканских властей, но и от каждого из вас. Мы с вами все вместе в ответе за то, каким Новоазовск достанется будущим поколениям.

Я желаю вам мира, добра, любви и благополучия. С праздником, Новоазовск! – обратился со словами приветствия Глава Республики.

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народные гулянья начались праздничным шествием, в котором приняли участие представители местной администрации, работники социальной сферы, представители образования, здравоохранения, ветеринарной службы, творческие коллективы, воспитанники школ, отличившиеся в учебе и спорте, а также трудовые коллективы предприятий и учреждений города и Новоазовского района. Почетное право открыть шествие было предоставлено донским казакам.

В 1849 году именно донские казаки основали станицу Новониколаевскую – нынешний Новоазовск. В память о них в 1999 году здесь был установлен памятный знак.

Участников праздника также поздравили Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, исполняющий обязанности главы администрации города Новоазовска Александр Баландин и глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основания Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Новоазовск отметил свой день рождения – 170 лет со дня основанияФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Торжество продолжилось чествованием ветеранов, юбиляров, активных горожан, выступлениями артистов Республики. Ярким подарком для присутствующих стал мюзикл «Алые паруса надежды, счастья и мечты». Также не обошлось без традиционного выступления Нептуна и его многочисленной свиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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