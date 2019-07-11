«Обстановка на фронте ухудшилась критически»: Со дня инаугурации Зеленского ранены 22 мирных жителя, один – погиб. Разрушены детские садики, школы и больницы

Вооруженные формирования Украины цинично и безжалостно усиливают обстрелы городов и сел Республики. Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявлений Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

- Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически, - сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. - В частности, село Красноармейское на юге Республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения. За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.

Всего же со дня инаугурации Зеленского в Донецкой Народной Республике повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.

С момента прихода к власти украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины получили 22 мирных жителя, из них трое детей и девять женщин. А сегодня при очередном обстреле поселка Гольмовского на окраине Горловки осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила пожилая женщина. Таким образом, это первая смерть на счету и на совести нового украинского президента, который, как мы помним, пришел к власти под лозунгом о прекращении войны в Донбассе.

Эта статистика, увы, никак не вяжется с мирной риторикой верховного главнокомандующего Украины. Все это – очевидные преступления против человечности, нарушающие не только Минские договоренности, но и все нормы международного права!

- Призываем глав стран – гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены, - сказал Глава Республики.