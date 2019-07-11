2019-07-11T20:51:49+03:00
Политика

«Обстановка на фронте ухудшилась критически»: Со дня инаугурации Зеленского ранены 22 мирных жителя, один – погиб. Разрушены детские садики, школы и больницы

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Денис Пушилин: «Сегодняшняя гибель жительницы Горловки - первая смерть на счету и на совести нового украинского президента». Фото: news-front.infoДенис Пушилин: «Сегодняшняя гибель жительницы Горловки - первая смерть на счету и на совести нового украинского президента». Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины цинично и безжалостно усиливают обстрелы городов и сел Республики. Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявлений Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

- Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически, - сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. - В частности, село Красноармейское на юге Республики в результате непрекращающихся обстрелов оказалось на грани полного уничтожения. За последние несколько дней по этому населенному пункту украинские военные выпустили 71 артиллерийский снаряд калибром 152 мм. Повреждения получили 30 жилых домов, школа и трансформаторная подстанция.

Всего же со дня инаугурации Зеленского в Донецкой Народной Республике повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, в том числе три детских сада, три школы и две больницы.

С момента прихода к власти украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины получили 22 мирных жителя, из них трое детей и девять женщин. А сегодня при очередном обстреле поселка Гольмовского на окраине Горловки осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила пожилая женщина. Таким образом, это первая смерть на счету и на совести нового украинского президента, который, как мы помним, пришел к власти под лозунгом о прекращении войны в Донбассе.

Эта статистика, увы, никак не вяжется с мирной риторикой верховного главнокомандующего Украины. Все это – очевидные преступления против человечности, нарушающие не только Минские договоренности, но и все нормы международного права!

- Призываем глав стран – гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Преступные действия вооруженных формирований Украины должны быть остановлены, - сказал Глава Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ветеран Великой Отечественной поблагодарил Путина за получение российского паспорта
Детонация 152-миллиметрового снаряда под Мариуполем: двое украинских военнослужащих погибли, трое - ранены
В Донецком ботаническом саду зацвел гибискус
В Донбассе на учебных стрельбах один боевик ВСУ погиб, двое - ранены
Обстрелы по ДНР будут усиливаться: Зеленский отдал приказ
Имеют ли право кассиры в супермаркетах требовать мелочь с покупателей
Небоевые потери ВСУ: Боец дезертировал, прихватив автомат с боекомплектом
Украинские военные обстреляли спасателей МЧС ДНР, тушивших пожар в Тельманово
Житель ЛНР, снабжавший взрывчаткой диверсионные группы, получил 12 лет тюрьмы
В ДНР начала работу горячая линия по вопросам оформления гражданства РФ
ВСУ за сутки 23 раза открывали огонь по ДНР
Обстрелы ДНР: ВСУ утром выпустили по Республике больше сотни снарядов и мин
Горловка пережила мощный ночной обстрел, есть жертвы
Дизайнеры ДНР представят свои коллекции на фестивале моды в России
Обстрелы ЛНР: ВСУ два раза за сутки нарушили «перемирие»
В Макеевке полицейские изъяли у местного жителя гранаты и 14 кустов марихуаны
Глава МИД ДНР: Киевские власти похитили Цемаха для фальсификации фактов крушения малазийского «Боинга»
Басурин отрицает причастность военнослужащих ДНР к обстрелу автоколонны главы подконтрольной Киеву части Донецкой области
ВСУ намеренно уничтожают урожай ДНР, обстреливая поля из дальнобойной артиллерии
В ЛНР двум школам присвоили имена молодогвардейцев
За час ВСУ выпустили по Республике 52 мины
В Украине запретили уже запрещенную книгу писателя из ЛНР
Ветеран парашютного спорта из Донецка поучаствовал в соревнованиях в Белоруссии
Народная милиция ДНР раскрыла фейк, созданный СЦКК Украины и штабом «ООС»
Вступительная кампания 2019: Что изменилось в правилах приема в ВУЗы ДНР