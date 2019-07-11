В единых центрах связи ДНР открыли 18 дополнительных окон приема документов на российские и республиканские паспорта

ГП «Почта Донбасса» информирует об увеличении лимита талонов электронной очереди почти в два раза.

- Мы проанализировали востребованность подразделений миграционной службы и в оперативном режиме совместно с Миграционной службой МВД ДНР предприняли меры. Добавлено 18 дополнительных окон приема документов на паспорта ДНР, а также увеличен период записи в миграционную службу до 45 календарных дней, - прокомментировал генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.

Таким образом, на сегодня Единые Центры Связи ГП «Почта Донбасса» предлагают жителям более 13 тысяч свободных талонов электронной очереди. Пропускная способность секторов миграционной службы суммарно выросла более чем на четверть, а максимальный лимит талонов увеличился почти вдвое - с 21120 до 40320 штук.

Изменения коснулись восемнадцати секторов МС МВД ДНР:

1. Отдел Миграционной службы Горловского городского управления МВД ДНР,

2. Сектор Миграционной службы Буденновского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

3. Сектор Миграционной службы Ворошиловского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

4. Сектор Миграционной службы Горняцкого районного отдела Макеевского ГУ МВД ДНР,

5. Сектор Миграционной службы Енакиевского городского отдела МВД ДНР,

6. Сектор Миграционной службы Калининского районного отдела Горловского ГУ МВД ДНР,

7. Сектор Миграционной службы Калининского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

8. Сектор Миграционной службы Киевского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

9. Сектор Миграционной службы Кировского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

10. Сектор Миграционной службы Кировского районного отдела Макеевского ГУ МВД ДНР,

11. Сектор Миграционной службы Куйбышевского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

12. Сектор Миграционной службы Ленинского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

13. Сектор Миграционной службы Никитовского районного отдела Горловского ГУ МВД ДНР,

14. Сектор Миграционной службы Петровского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

15. Сектор Миграционной службы Пролетарского районного отдела Донецкого ГУ МВД ДНР,

16. Сектор Миграционной службы Советского районного отдела Макеевского ГУ МВД ДНР,

17. Сектор Миграционной службы Центрально – Городского районного отдела Макеевского ГУ МВД ДНР

18. Сектор Миграционной службы Червоногвардейского районного отдела Макеевского ГУ МВД ДНР.

Напомним, что с 5 июля 2019 года на официальном сайте ГП «Почта Донбасса» появился специальный раздел «Электронная очередь» https://postdonbass.com/elektronnaya-ochered , где отображается актуальная информация о наличии талонов в МС МВД ДНР.

14 июня 2019 года жители Республики получили первые паспорта России. Документы выдают в Ростовской области. Обязательным условием для получения российского гражданства является наличие республиканского паспорта.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

КСТАТИ

На сегодня «Почта Донбасса» выдала больше 20 000 талонов электронной очереди. Большинство (свыше13 000 штук) - на получение республиканского паспорта.