Дочь похищенного сотрудниками СБУ в Снежном Владимира Цемаха: Отца вывезли в Украину на инвалидной коляске через линию разграничения, а не через КПП

Утром 27 июня 2019 года военнослужащий ДНР в отставке Владимир Цемах возвращался с рынка домой. Зашел в подъезд. Открыл входную дверь. Переступив порог – был похищен Службой безопасности Украины и вывезен на территорию незалежной, в Киев. Чтобы перевезти мужчину через линию разграничения.

- В последнее время наблюдается устойчивая тенденция все более грубого нарушения международного права со стороны украинских властей, - заявила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Дочь похищенного пятидесятивосьмилетнего Владимира Цемаха Мария рассказала журналистам на брифинге в Донецке, что отец перестал выходить на связь в 9.20 утра.

- В тот момент мы с мамой были на работе, поэтому не могли узнать, где он находится и что с ним случилось, - рассказывает девушка. – Вернувшись домой мама обнаружила следы борьбы: сломанные очки и следы крови. Это ее встревожило. Обзванивали больницы – нигде он не обращался. Мы не могли и предположить, что с ним случилось на самом деле.

28 июля на электронную почту снежнянского горного техникума, где преподавателем физкультуры работает Владимир Борисович, пришло письмо от адвоката Романа Бондарева, который выступает защитником Цемаха.

- Он сообщил, что отца незаконно похитили сотрудники СБУ, - говорит Мария. – Они сделали инъекцию и вывезли его на инвалидной через линию разграничения, а не через КПП, прикрывшись тем, что якобы он болен, это их отец и они везут его в больницу.

На следующий день Бондарев написал, что Владимир Цемах действительно находится в Киеве.

- В подтверждение - прислал мне его фото, где видна травма левой лобной доли и видны следы двух инъекций на левом предплечье, - рассказала Мария.

Такое фото отца прислал дочери адвокат Владимира Цемаха

В тот же день состоялся суд. Дело рассматривал дежурный судья. Владимира Цемаха обвинили согласно части первой статьи 258 уголовного кодекса Украины и вынесли приговор: задержать на 60 суток. Мужчину перевели в следственный изолятор СБУ.

Кроме этого Владимира Цемаха обвиняют и в крушении над небом Донбасса малазийского «Боинга-777».

- На тот момент он не был начальником ПВО, - заявляет Мария. - Вы видели его военный билет. Там говорится, что он получил эту должность 23 октября – через несколько месяцев после трагедии. На момент катастрофы он стоял на блокпостах, и в тот день он не был на позициях.

Недавно сотрудники Службы безопасности разрешили Марии Цемах недолго пообщаться с отцом по телефону.

- Удалось поговорили около минуты. Я спросила про состояние его здоровья, убедилась, что он находится в здравом уме, - делится дочь похищенного. - Мы обратились к Дарье Морозовой с просьбой помочь в этой ситуации, чтобы выяснить: каким же образом был похищен отец, какие меры воздействия на него применяются и обратить внимание международных организаций на это вопиющее нарушение прав человека.

Омбудсмен ДНР сказала, что на ее практике это не первый случай. Она уже отправила запросы в международные инстанции по правам человека, в ОБСЕ и Комитет Красного Креста.

- На данный момент жду от них реакции, - сообщила Морозова. - Я попросила обязательно посетить Цемаха, узнать о его состоянии здоровья, кондефициально пообщаться и принять соответствующие меры.

На украинских сайтах сообщается, что в этот день, помимо Цемаха, было похищено еще четыре человека.

- Я отправила запрос украинской стороне: подтвердить местоположение Цемаха и назвать фамилии других четверых граждан, которые были задержаны по обе стороны линии соприкосновения, - рассказала Дарья Морозова.

- Была информация, что незадолго до похищения с вами по соседству поселились два человека, - интересуются у Марии Цемах журналисты.

- У нас есть в подъезде квартира, которая давно была продана. Для жизни она не была пригодна: было обрезано все и газ, и свет, и вода. Соседи слышали, что по той квартире кто-то передвигается и видели двух молодых людей, которые рассказали им, что они заинтересованы в покупке это жилья. Один из них был в форме МЧС, другой в гражданской одежде. Достоверно у меня нет подтверждения, что эти люди причастны к похищению отца, - объяснила дочь похищенного.