2019-07-10T17:15:03+03:00
Политика

Ирина Дикун - о намерении Надежды Савченко развернуть предвыборную кампанию в прифронтовом Зайцево: «Она хочет, чтобы за нее проголосовали?! Дай бог, чтобы не убили...»

Глава Зайцево рассказала «КП», что экс-участница неонацистского батальона «Айдар»* обстреливала поселок в 2014 году [эксклюзив kp.ru]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Жители Зайцево во главе с самой смелой женщиной поселка – Ириной Дикун каждый год участвуют в шествии Бессмертного полка в столице ДНР. Фото: ВКонтакте / Ирина ДикунЖители Зайцево во главе с самой смелой женщиной поселка – Ириной Дикун каждый год участвуют в шествии Бессмертного полка в столице ДНР. Фото: ВКонтакте / Ирина Дикун
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Одиозный кандидат в депутаты Верховной рады Украины Надежда Савченко сделала очередное громкое заявление о том, что отправится в агитационный тур по Горловке. На внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в незалежной 21 июля, она баллотируется по округу № 51 (прифронтовой поселок Зайцево).

Вот как это прокомментировала «Комсомольской правде» глава Зайцево Ирина Дикун:

- Сколько нас уже бомбят и бывшая военная летчица Савченко в том числе. И она хочет, чтобы люди за нее проголосовали?! Дай бог, чтобы не убили…

Ирина Дикун считает анонсируемый агиттур по Горловке бывшей военной летчицы предвыборным пиаром.

Ирина Дикун считает анонсируемый агиттур по Горловке бывшей военной летчицы предвыборным пиаром.

РЕСПУБЛИКА В УКРАИНСКИХ ВЫБОРАХ НЕ УЧАСТВУЕТ

С осени 2015 года меньшую часть Зайцево (Бахмутку и Жованку) заняли украинские войска. И до сих пор они не прекращают обстреливать жилые массивы Республики практически каждый день.

Кандидат в нардепы рассказала, что в Жованке и Бахмутке будут работать избирательные участки и жители неподконтрольной Киеву части Зайцево смогут там проголосовать. По словам же Ирины Вячеславовны, нужно быть с другой планеты, чтобы полагать так.

- Нам не нужны ни Савченко, ни кто-либо другой, - говорит глава прифронтового поселка. - У нас свои лидеры, герои, свой парламент и руководитель.

Да и проголосовать жители Зайцево на украинской стороне не смогут из-за введенных украинской властью правил. В Бахмутку и Жованку пускают только по спискам там проживающих. Люди не имеют возможности поехать на ту сторону Зайцево даже проведать собственные дома.

Жители Зайцево во главе с самой смелой женщиной поселка – Ириной Дикун каждый год участвуют в шествии Бессмертного полка в столице ДНР.

Жители Зайцево во главе с самой смелой женщиной поселка – Ириной Дикун каждый год участвуют в шествии Бессмертного полка в столице ДНР.

- До сих пор не можем ходить друг к другу в гости, - продолжает Ирина Вячеславовна. - ВСУ заминировали северную часть Зайцево. Двое жителей Бахмутки не знали и пошли в центр за хлебом… Оба погибли. Чтобы людям попасть к нам, сначала нужно добраться до Артемовска, потом проехать по дороге на Майорск, перейти границу и заехать со стороны Никитовки. На дорогу уходит три часа.

ПОГИБЛО БОЛЬШЕ 80 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Южную часть Зайцево украинские силовики обстреливают со всех сторон: из Майорска, Жованки, Бахмутки и Гладосово. До их ближайших позиций всего 800 метров…

В Зайцево за неделю из-за украинских «зажигалок» выгорели 22 дома.

В Зайцево за неделю из-за украинских «зажигалок» выгорели 22 дома.

За время войны в Зайцево погибло 82 жителя, в том числе трое детей. Первой умерла 13-летняя девочка. Она спасла всю свою семью, а сама не успела забежать в дом. Осколок попал ей в голову, когда она выбежала во двор за собакой.

Один ребенок погиб вместе с семьей – снаряд разорвался в их доме. В Зайцево каждый второй-третий если не ранен, то контужен. Сейчас в поселке живут 1600 человек, в том числе 200 детей.

- Ребятишки общаются в школе, после не выходят из дома,- рассказывает Ирина Дикун. - Мы никуда не отпускаем их. Неизвестно, когда с украинской стороны начнется очередной обстрел.

ДОМА ВЫЖИГАЮТ ЦЕЛЫМИ УЛИЦАМИ

С приходом к власти в Украине Владимира Зеленского обстрелы Донецкой Народной Республики участились.

- За прошлую неделю у нас из-за украинских зажигательных боеприпасов выгорели 22 дома. Ранена мирная жительница. Стреляют из всего, что у них есть, от 80 до 152 калибра.

На сегодня в Зайцево полностью исчезли улицы Лисянского, Мирная, Мануильского, Маресьева и Брусилова.

В Зайцево за неделю из-за украинских «зажигалок» выгорели 22 дома.

В Зайцево за неделю из-за украинских «зажигалок» выгорели 22 дома.

- Украинские военные бьют по жилым домам, чтобы люди побросали все и спасались бегством, а они могли начать полномасштабное наступление. Как ни крути, а за мирных жителей Европа дает по голове. Разбирательства в Страсбурге никто не отменял, - говорит Ирина Дикун.

Между тем, внефракционный нардеп Надежда Савченко уже получила один из двух пропусков, необходимых для пересечения линии разграничения на Донбассе, в штабе «Операции объединенных сил» («ООС»). Сейчас она ждет выдачи второго документа от Службы безопасности Украины.

Напомним, в июне стало известно, что Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную раду Украины на одномандатных избирательных округах в Донецкой области. Как написала внефракционный нардеп у себя в Facebook, ее партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не собрала необходимую сумму взноса для участия в выборах, но выдвинула семерых кандидатов в мажоритарных округах. Бывшая военная летчица зарегистрирована кандидатом от 51-го округа в Зайцево, а ее сестра и по совместительству – председатель избирательного штаба партии будет избираться от 45-го округа (Авдеевка и Ясиноватский район).

Айдар* - запрещенная в России организация.

ДОСЬЕ «КП»

Жительница Зайцево Ирина Дикун с первых дней войны помогает оставшимся в поселке людям, в то время как весь поссовет сбежал в Украину. В 2014 году поселок оказался на передовой. И сейчас для украинских вояк Зайцево – это ворота в Горловку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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