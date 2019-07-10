Ирина Дикун - о намерении Надежды Савченко развернуть предвыборную кампанию в прифронтовом Зайцево: «Она хочет, чтобы за нее проголосовали?! Дай бог, чтобы не убили...»

Одиозный кандидат в депутаты Верховной рады Украины Надежда Савченко сделала очередное громкое заявление о том, что отправится в агитационный тур по Горловке. На внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в незалежной 21 июля, она баллотируется по округу № 51 (прифронтовой поселок Зайцево).

Вот как это прокомментировала «Комсомольской правде» глава Зайцево Ирина Дикун:

- Сколько нас уже бомбят и бывшая военная летчица Савченко в том числе. И она хочет, чтобы люди за нее проголосовали?! Дай бог, чтобы не убили…

Ирина Дикун считает анонсируемый агиттур по Горловке бывшей военной летчицы предвыборным пиаром.

РЕСПУБЛИКА В УКРАИНСКИХ ВЫБОРАХ НЕ УЧАСТВУЕТ

С осени 2015 года меньшую часть Зайцево (Бахмутку и Жованку) заняли украинские войска. И до сих пор они не прекращают обстреливать жилые массивы Республики практически каждый день.

Кандидат в нардепы рассказала, что в Жованке и Бахмутке будут работать избирательные участки и жители неподконтрольной Киеву части Зайцево смогут там проголосовать. По словам же Ирины Вячеславовны, нужно быть с другой планеты, чтобы полагать так.

- Нам не нужны ни Савченко, ни кто-либо другой, - говорит глава прифронтового поселка. - У нас свои лидеры, герои, свой парламент и руководитель.

Да и проголосовать жители Зайцево на украинской стороне не смогут из-за введенных украинской властью правил. В Бахмутку и Жованку пускают только по спискам там проживающих. Люди не имеют возможности поехать на ту сторону Зайцево даже проведать собственные дома.

Жители Зайцево во главе с самой смелой женщиной поселка – Ириной Дикун каждый год участвуют в шествии Бессмертного полка в столице ДНР.

- До сих пор не можем ходить друг к другу в гости, - продолжает Ирина Вячеславовна. - ВСУ заминировали северную часть Зайцево. Двое жителей Бахмутки не знали и пошли в центр за хлебом… Оба погибли. Чтобы людям попасть к нам, сначала нужно добраться до Артемовска, потом проехать по дороге на Майорск, перейти границу и заехать со стороны Никитовки. На дорогу уходит три часа.

ПОГИБЛО БОЛЬШЕ 80 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Южную часть Зайцево украинские силовики обстреливают со всех сторон: из Майорска, Жованки, Бахмутки и Гладосово. До их ближайших позиций всего 800 метров…

В Зайцево за неделю из-за украинских «зажигалок» выгорели 22 дома.

За время войны в Зайцево погибло 82 жителя, в том числе трое детей. Первой умерла 13-летняя девочка. Она спасла всю свою семью, а сама не успела забежать в дом. Осколок попал ей в голову, когда она выбежала во двор за собакой.

Один ребенок погиб вместе с семьей – снаряд разорвался в их доме. В Зайцево каждый второй-третий если не ранен, то контужен. Сейчас в поселке живут 1600 человек, в том числе 200 детей.

- Ребятишки общаются в школе, после не выходят из дома,- рассказывает Ирина Дикун. - Мы никуда не отпускаем их. Неизвестно, когда с украинской стороны начнется очередной обстрел.

ДОМА ВЫЖИГАЮТ ЦЕЛЫМИ УЛИЦАМИ

С приходом к власти в Украине Владимира Зеленского обстрелы Донецкой Народной Республики участились.

- За прошлую неделю у нас из-за украинских зажигательных боеприпасов выгорели 22 дома. Ранена мирная жительница. Стреляют из всего, что у них есть, от 80 до 152 калибра.

На сегодня в Зайцево полностью исчезли улицы Лисянского, Мирная, Мануильского, Маресьева и Брусилова.

В Зайцево за неделю из-за украинских «зажигалок» выгорели 22 дома.

- Украинские военные бьют по жилым домам, чтобы люди побросали все и спасались бегством, а они могли начать полномасштабное наступление. Как ни крути, а за мирных жителей Европа дает по голове. Разбирательства в Страсбурге никто не отменял, - говорит Ирина Дикун.

Между тем, внефракционный нардеп Надежда Савченко уже получила один из двух пропусков, необходимых для пересечения линии разграничения на Донбассе, в штабе «Операции объединенных сил» («ООС»). Сейчас она ждет выдачи второго документа от Службы безопасности Украины.

Напомним, в июне стало известно, что Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную раду Украины на одномандатных избирательных округах в Донецкой области. Как написала внефракционный нардеп у себя в Facebook, ее партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не собрала необходимую сумму взноса для участия в выборах, но выдвинула семерых кандидатов в мажоритарных округах. Бывшая военная летчица зарегистрирована кандидатом от 51-го округа в Зайцево, а ее сестра и по совместительству – председатель избирательного штаба партии будет избираться от 45-го округа (Авдеевка и Ясиноватский район).

Айдар* - запрещенная в России организация.

ДОСЬЕ «КП»

Жительница Зайцево Ирина Дикун с первых дней войны помогает оставшимся в поселке людям, в то время как весь поссовет сбежал в Украину. В 2014 году поселок оказался на передовой. И сейчас для украинских вояк Зайцево – это ворота в Горловку.