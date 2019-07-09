Жители подконтрольного Киеву Донбасса выступают за прямой диалог с ДНР и ЛНР

В незалежной вновь заговорили о вводе миротворцев ООН на территорию Донбасса.

- Предложение о введении миротворческих сил ООН на территории ДНР и ЛНР поддерживается населением Украины – 55,5%, не поддерживают – 25%, а 20% своего отношения не определили. Но в этом вопросе существуют региональные различия, – рассказала на пресс-конференции директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина о результатах всеукраинского опроса..

Больше всего поддерживают введение миротворческих сил в западном (74%) и центральном (62%) регионах. Жители южного и восточного регионов другого мнения. В южном поддерживают введение миротворческих сил 38%, не поддерживают – 34%, в восточном поддерживают 37%, не поддерживают 42%.. Причем жители Донбасса откровенно опасается введения миротворцев.

- Мы спрашивали, почему в Донбассе против миротворцев, хотя, казалось бы, это делается именно для того, чтобы обеспечить мир, - сказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань. - Ответ был такой: во-первых, потому что боятся людей с оружием в целом. Второе – есть ассоциация с Ираком, Сомали, другими странами, где идут боевые действия.

- Идея миротворцев в Донбассе не первый год обсуждается на самом высоком уровне на Украине, в России, США и Европе, - прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Существуют разные подходы в этом вопросе. Киев и Вашингтон рассчитывают, что миротворцы проложат дорогу украинской власти в неподконтрольные территории. А в Москве опасаются, что такой сценарий приведет к массовым расправам и даже резне, как это было во время войны в Югославии.

Кстати, 54% опрошенных жителей востока Украины считают приемлемыми прямые переговоры с Л-ДНР.

Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.