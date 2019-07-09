Экономическая блокада Донбасса закончится?

Важно помнить, что в самом начале войны - в 2014-15 годах заводы и фабрики с шахтами Ахметова и Ко никто не забирал. Они пытались работать, людям платили зарплату по частям или давали только продуктовые наборы от фонда "Поможем", но жизнь на предприятиях была. В январе 2017 года националисты во главе с Семеном Семенченко (настоящее имя - Константин Гришин) перекрыли железную дорогу около станции Фенольная и началась железнодорожная блокада Донбасса. До этого была введена продуктовая блокада. На блокпостах у пенсионеров отбирали колбасу и другие более дешевые на Украине товары.

Список задач был широким: содействовать обмену пленными, остановить финансирование республик и перевозку контрабанды через линию разграничения. Однако полностью добиться ни одной из этих целей националистам не удалось.

Ответом на перекрытие железной дороги и стало введение внешнего управления. С тех пор значительные (хотя четко и не оглашаемые) суммы денег вкладываются в развитие этих предприятий. На полную мощность большинство еще не вышло, но определенный прогресс есть и людям платят зарплату.

- Прежде, чем отдать все Украине - допустим, такое решение будет принято - нужно отработать схему компенсации понесенных затрат на восстановление и модернизацию. Схемы нет, но красивые по-актерски пустые слова Зеленского прозвучали, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Было бы логичным, если бы перед торгами о судьбе заводов поменяли пленных по схеме всех на всех, что регулярно предлагает омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Но на каждом переговорном раунде в Минске Украина не согласна.... Вот и на недавней пресс-конференции в Киеве Зеленский повторил старую историю о несовпадении списков пленных у ДНР Украине. Этим спискам уже почти четыре года, неужели нельзя уточнить поименно? Или СБУ и киевским силовикам не хочется отдавать пленных "сепаров"? Ну тогда о заводах говорить тем более рано.