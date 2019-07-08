2019-07-08T21:22:30+03:00
Политика

Междуцарствие: Почему обострилась обстановка на Донбассе

За час по ДНР выпустили почти 50 мин
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Петровский район - один из самых обстреливаемых. ФОТО: ВКонтактеПетровский район - один из самых обстреливаемых. ФОТО: ВКонтакте
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Четыре населенных пункта оказались вечером под минометным обстрелами ВСУ. Об этом 8 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 18.10 до 19.10 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по поселку Доломитное, селу Саханка, Ясиноватой и поселку Трудовские с применением минометов, — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего было применено 49 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Из гранатометов и стрелкового оружия был открыт огонь по поселку Старомихайловка на окраине Донецка.

Последствия обстрелов еще уточняются.

Ситуацию с обострением обстановки "КП" прокомментировал донецкий политолог Дмитрий Кузьменко:

- Зеленский действует как шоумен, - говорит Кузьменко. - Реальной власти почти нет. И нужно понимать - Донбасс не стоит для него проблемой №1. Ему нужно сделать свое правительство. А страной сейчас правят кадры Порошенко. Активизация обстрелов сейчас связана с предвобырным процессом. Между царствие - так можно назвать этот период.

Тем временем, рано утром ВСУ обстреляли Горловку, ранен мирный житель. Обстрелами разрушены одиннадцать гаражей, повреждена высоковольтная линия. А всего было обесточено обстрелами ВСУ около 20 поселков.

- Жители сел Красноармейское, Украинское, Куликово, Октябрь, Веденское, Шевченки, Голобокое, Порохня, Первомайское, Качкарское и Митьково-Качкары пока еще остаются без электричества. Аварийные бригады РП «РЭК» прилагают все силы для скорейшего завершения ремонтных работ, - сказали в Министерстве угля и энергетики ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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