2019-07-08T18:51:49+03:00
Общество

«Нельзя убивать веру детей в добро»: Мама сказала Вите выбросить подобранного котенка

9-летний мальчик со слезами на глазах в центре Горловки просил прохожих забрать найденыша бесплатно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мама сказала Вите выбросить подобранного котенка. Фото: ВКонтакте/Елена ВанинаМама сказала Вите выбросить подобранного котенка. Фото: ВКонтакте/Елена Ванина
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- Возьмите котенка. Бесплатно, - говорил прохожим в центре Горловки 9-летний Витя.

Все проходили мимо. Мальчик заплакал, но попыток найти дом крохе не оставлял.

Расстроенного ребенка с котенком на руках увидела хозяйка мини-приюта для бездомных животных «Карма» Елена Ванина.

- Тетя, заберете котенка? – вопрошал он.

- А откуда он у тебя? – поинтересовалась Елена.

- Я видел, как его тягали старшие ребята, а потом бросили.

Витя приносил котенка домой, но мама велела отнести его обратно (дома уже есть кошка). Ребенок не смог этого сделать, он вышел на центральную улицу Горловки – Комсомольскую и стал искать найденышу хозяев.

- Настоящий человек, хоть и маленький, - говорит Елена. – Жалко, что приют переполнен. Я взяла этого котенка домой. Нельзя убивать веру детей в добро!

Елена искупала Пушка, вывела блох. Не сегодня-завтра она разместит про него информацию на сайте olx.ua. Кто захочет взять этого котенка, звоните хозяйке «Кармы» по номеру (071) 310-71-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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