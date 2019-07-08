2019-07-08T18:42:01+03:00
Политика

Под свист украинских пуль над головой сотрудники МЧС и газовой службы ЛНР ликвидировали возгорание газопровода в Первомайске

Под обстрел попали и сотрудники Генпрокуратуры ЛНР [фото, видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/annanewsФото: youtube.com/annanews
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В Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики сообщили, что сотрудники Генпрокуратуры, пожарные и газовщики попали под обстрел во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске.

Фото: youtube.com/annanews

Фото: youtube.com/annanews

Сначала в населенный пункт прибывают сотрудники Генпрокуратуры ЛНР. Они въезжают в поселок под обстрелом с украинских позиций.

- В результате обстрела с позиций ВСУ был поврежден газопровод среднего давления, - сообщил представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске.Видео: Anna news

Местная жительница спряталась от обстрела за металлическими воротами и звонит в газовую службу.

- Луговая, 22 – опять повредили трубу, - сообщила она специалистам.

Другая женщина показывает сотрудникам Генпрокуратуры Республики -только что прилетевшую с украинской стороны крупнокалиберную пулю.

- Она ворота пробила мне. Это уже не в первый раз, - рассказала правоохранителям пенсионерка.

Такая пуля прилетела во двор пенсионерки. Фото: youtube.com/annanews

Такая пуля прилетела во двор пенсионерки. Фото: youtube.com/annanews

На место происшествия приезжают пожарные и сотрудники газовой службы. Как только они появляются на «горизонте» - ВСУ возобновляют обстрел. Пули, в прямом смысле слова, свистят над головой, врезаются в деревья, заборы, стены домов.

- Пожарным и газовщикам, которые приехали ликвидировать возгорание на поврежденном газопроводе, а также сотрудникам прокуратуры пришлось работать под обстрелом со стороны ВСУ, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры ЛНР. - Бригады газовщиков регулярно выезжают, чтобы ликвидировать последствия обстрелов со стороны ВСУ. Жители прифронтового Первомайска живут под постоянными обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований, которые не прекращаются круглые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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