2019-07-08T17:28:15+03:00
Политика

«Это были нереальные намерения»: Глава МИД ЛНР прокомментировал заявления Киева о готовности ремонта моста в Станице Луганской

Владислав Дейнего заявил, что Республика готова самостоятельно восстановить переправу по проекту Красного креста
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: social.rt.comФото: social.rt.com
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего назвал заявления украинской стороны о готовности восстановить разрушенный Вооруженными силами Украины мост в Станице Луганской «нереальны», отметив, что ЛНР готова самостоятельно отремонтировать сооружение по проекту Международного Комитета Красного Креста (МККК).

- Это были нереальные намерения, - говорит глава МИДа Республики. - Поэтому мы определились, что необходимо заниматься ремонтом моста самостоятельно. У нас есть проект МККК, который решает ту проблему, которая сейчас сложилась – это дать возможность людям переходить эту дистанцию, не ломая ног и рук, что особенно опасно в осенне-зимний период.

По словам Владислава Дейнего, Республика постарается решить вопрос восстановления моста как можно быстрее.

- Относительно спокойная обстановка после разведения сил и средств на этом участке дает такую возможность: в спокойной обстановке выполнить все необходимые работы, провести ремонт обрушенного пролета моста для того, чтобы людям было комфортнее переходить эту дистанцию, - отметил Дейнего.

Министр иностранных дел ЛНР подчеркнул, что разговоры украинской стороны о самостоятельном ремонте – не более чем пиар.

- В Минске на переговорах мы пытались понять, о чем говорила Украина, какие 60 миллионов евро стоимости этого проекта приводила пресса, что это вообще за проект, есть ли он в природе и так далее, - сказал Дейнего. - Соответственно, речь идет либо о «распиле» европейских денег, либо о каких-то еще махинациях – попытка «освоить» очередной транш, выделенный на решение гуманитарных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вадим Писарев о «Кармина Бурана»: «Такого спектакля нет даже в западноевропейских театрах - там «стоячий» хор. А наш хор и поет, и танцует, и играет каждый свою роль»
Новой грандиозной постановкой «Кармина Бурана» завершается восемьдесят седьмой театральный сезон Донбасс Оперы [фото, видео]
Новости 24
Погода на день в Луганске: 9 июля будет до 28 градуса тепла, без существенных осадков
Погода на день в Донецке: 9 июля будет нежарко - до 25 градусов
В Луганске пройдет трехдневный крестный ход «За мир в Донбассе»
ВСУ установили около жилых домов в Попасной артиллерийские установки «Акация»
В ЛНР временно запретили вывозить сельскохозяйственные культуры
Ребята из ДНР примут участие в Международных детских спортивных играх
ВСУ обстреляли пожарных и газовщиков во время ликвидации возгорания на поврежденном газопроводе в Первомайске
Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обстановку в Донбассе
Комбриг ВСУ в Донбассе продал военное имущество на два миллиона долларов
В Седово отдыхающие достали из воды тело мужчины
Журналисты 6ТВ попали под обстрел в Горловке
Леонид Пасечник поздравил жителей ЛНР с праздником любви, семьи и верности
Начальник отдела кадров ВСУ устроил самосуд и выстрелил в подчиненную
Кто же будет чинить мост в Станице Луганской?
Три двойни родились в Луганске на прошлой неделе
США боятся присылать ВСУшникам мощное высокотехнологичное оружие
За неделю «Почта Донбасса» выдала около 14 тысяч талонов для получения паспортов ДНР и РФ
Обстрелом ВСУ в Горловке разрушены одиннадцать гаражей и ранен мирный житель
Обстрелы ДНР: За прошедшие сутки ВСУ около 20 раз нарушили режим прекращения огня, есть повреждения
Обстрелы ЛНР: За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Первомайск, Фрунзе, Логвиново и Лозовое
Погода на день в Луганске: 8 июля в городе будет пасмурно, а вечером пойдет дождь
Погода на день в Донецке: 8 июля в середине дня начнется мелкий дождь
Экстренное заявление УНМ ДНР: ВСУ открыли прицельный огонь по журналистам российского телеканала «Звезда» на юге Республики
В Донецке можно насладиться атмосферой засушливой Мексики и жаркой Южной Америки
Сборная ДНР по дзюдо вернулась из Абхазии с медалями и новым стимулом
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
ВСУ корректировали огонь по храму в Коминтерново с помощью беспилотника
ВСУ заминировали дорогу у Золотого и обстреляли автомобиль ОБСЕ