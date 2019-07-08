«Это были нереальные намерения»: Глава МИД ЛНР прокомментировал заявления Киева о готовности ремонта моста в Станице Луганской

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего назвал заявления украинской стороны о готовности восстановить разрушенный Вооруженными силами Украины мост в Станице Луганской «нереальны», отметив, что ЛНР готова самостоятельно отремонтировать сооружение по проекту Международного Комитета Красного Креста (МККК).

- Это были нереальные намерения, - говорит глава МИДа Республики. - Поэтому мы определились, что необходимо заниматься ремонтом моста самостоятельно. У нас есть проект МККК, который решает ту проблему, которая сейчас сложилась – это дать возможность людям переходить эту дистанцию, не ломая ног и рук, что особенно опасно в осенне-зимний период.

По словам Владислава Дейнего, Республика постарается решить вопрос восстановления моста как можно быстрее.

- Относительно спокойная обстановка после разведения сил и средств на этом участке дает такую возможность: в спокойной обстановке выполнить все необходимые работы, провести ремонт обрушенного пролета моста для того, чтобы людям было комфортнее переходить эту дистанцию, - отметил Дейнего.

Министр иностранных дел ЛНР подчеркнул, что разговоры украинской стороны о самостоятельном ремонте – не более чем пиар.

- В Минске на переговорах мы пытались понять, о чем говорила Украина, какие 60 миллионов евро стоимости этого проекта приводила пресса, что это вообще за проект, есть ли он в природе и так далее, - сказал Дейнего. - Соответственно, речь идет либо о «распиле» европейских денег, либо о каких-то еще махинациях – попытка «освоить» очередной транш, выделенный на решение гуманитарных задач.