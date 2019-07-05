ЛНР без электричества: Куда обратиться за помощью и где заправить автомобиль
Энергетики ЛНР с 5 по 7 июля проведут плановые работы на электросетях. Из-за этого подача электроэнергии потребителям Республики будет значительно ограничена.
В соответствии с распоряжением Главы ЛНР Леонида Пасечника, в период отключения электроэнергии органы власти должны обеспечить работу важнейших социально значимых объектов. В частности, насосных станций «Луганскводы» и части базовых станций республиканского оператора мобильной связи «Лугаком».
В то же время в «Луганскводе» попросили жителей Республики сделать запас воды на все три дня.
В горадминистрации Луганска сообщили, что работа лифтов в многоэтажных домах города будет прекращена с 18.00 5 июля. А вот стационарная телефонная связь в столице ЛНР будет работать в штатном режиме.
В период отключения электроэнергии на базе кризисного центра аварийно-спасательной службы Луганска будет работать экстренный оперативный городской штаб. Обратиться в штаб можно по адресу: Луганск, улица Шеремета, 11.
Телефоны городской аварийно-спасательной службы: 15-77, (0642) 50-20-77, (0642) 50-20-78.
В Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР сообщили, что в период отключения электроэнергии будут работать автозаправочные станции по следующим адресам:
Государственная сеть АЗС «Луганскнефтепродукт»:
- Луганск, улица Луганской правды, 55-а;
- Луганск, улица Павла Сороки, 81;
- Луганск, улица Волгоградская, 219;
- Миусинск, улица Вокзальная, 32;
- Красный Луч, улица Чкалова, 160-а;
- сельсовет Калиновский (трасса Красноармейск-Артемовск-Михайловка, 141-й км);
- Свердловск, квартал 60 лет СССР, 9-а;
- Стаханов, улица Курченко, 17-а;
- Артемовск, улица Толбухина, 20;
- Первомайск, улица Куйбышева, 2;
- Краснодон, проспект 60 лет СССР, 9-а;
Частные компании в Луганске:
- улица Павловская, 2-б;
- улица Монтажная, 40;
- улица Лутугинская, 32;
- улица 50 лет обороны Луганска, 19;
- Бахмутский проезд, 27;
- Александровск, улица Новая, 152;
- улица Заречная, 2;
- улица Павловская, 77;
- улица 26 Бакинских комиссаров, 170;
- улица Лутугинская, 119-е;
- Александровск, улица Артемовская, 41-г;
- улица Краснодонская, 11;
- улица Победоносная, 3-к;
- улица Монтажная, 25;
В Красном Луче:
- Луганское шоссе, 58;
- улица Магистральная, 3-в;
- поселок Хрустальный, улица Волочаева, 59-а;
В Брянке:
- улица Донбассовская, 22;
В Ровеньках:
- улица Выгонная, 6;
- улица Дзержинского, 86-а;
- улица Выгонная, 2 (нефтебаза);
- улица Коммунистическая, 102-а (АГЗП);
- улица Коммунистическая, 100-б;
- улица Выгонная, 12;
В Свердловске:
- улица Свердлова, 8-а;
- автодорога Свердловск - пгт Бирюково, 3-й км+400 м;
- улица Калашникова, 1-в;
- улица Дорожная, 11;
- поселок Шахтерский, улица Донецкая, 77-а;
В Алчевске:
- проспект Металлургов, 4;
- улица Ленинградская, 49-д;
В Перевальске:
- улица Кирова, 140-а;
- улица Индустриальная, 4;
В Славяносербском районе:
- Славяносербск, переулок Центральный, ½;
В Антраците:
- Верхний Нагольчик, улица Ломоносова, 15;
- улица Корчагина, 74.
ИСТОЧНИК KP.RU