ЛНР без электричества: Куда обратиться за помощью и где заправить автомобиль

Энергетики ЛНР с 5 по 7 июля проведут плановые работы на электросетях. Из-за этого подача электроэнергии потребителям Республики будет значительно ограничена.

В соответствии с распоряжением Главы ЛНР Леонида Пасечника, в период отключения электроэнергии органы власти должны обеспечить работу важнейших социально значимых объектов. В частности, насосных станций «Луганскводы» и части базовых станций республиканского оператора мобильной связи «Лугаком».

В то же время в «Луганскводе» попросили жителей Республики сделать запас воды на все три дня.

В горадминистрации Луганска сообщили, что работа лифтов в многоэтажных домах города будет прекращена с 18.00 5 июля. А вот стационарная телефонная связь в столице ЛНР будет работать в штатном режиме.

В период отключения электроэнергии на базе кризисного центра аварийно-спасательной службы Луганска будет работать экстренный оперативный городской штаб. Обратиться в штаб можно по адресу: Луганск, улица Шеремета, 11.

Телефоны городской аварийно-спасательной службы: 15-77, (0642) 50-20-77, (0642) 50-20-78.

В Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР сообщили, что в период отключения электроэнергии будут работать автозаправочные станции по следующим адресам:

Государственная сеть АЗС «Луганскнефтепродукт»:

- Луганск, улица Луганской правды, 55-а;

- Луганск, улица Павла Сороки, 81;

- Луганск, улица Волгоградская, 219;

- Миусинск, улица Вокзальная, 32;

- Красный Луч, улица Чкалова, 160-а;

- сельсовет Калиновский (трасса Красноармейск-Артемовск-Михайловка, 141-й км);

- Свердловск, квартал 60 лет СССР, 9-а;

- Стаханов, улица Курченко, 17-а;

- Артемовск, улица Толбухина, 20;

- Первомайск, улица Куйбышева, 2;

- Краснодон, проспект 60 лет СССР, 9-а;

Частные компании в Луганске:

- улица Павловская, 2-б;

- улица Монтажная, 40;

- улица Лутугинская, 32;

- улица 50 лет обороны Луганска, 19;

- Бахмутский проезд, 27;

- Александровск, улица Новая, 152;

- улица Заречная, 2;

- улица Павловская, 77;

- улица 26 Бакинских комиссаров, 170;

- улица Лутугинская, 119-е;

- Александровск, улица Артемовская, 41-г;

- улица Краснодонская, 11;

- улица Победоносная, 3-к;

- улица Монтажная, 25;

В Красном Луче:

- Луганское шоссе, 58;

- улица Магистральная, 3-в;

- поселок Хрустальный, улица Волочаева, 59-а;

В Брянке:

- улица Донбассовская, 22;

В Ровеньках:

- улица Выгонная, 6;

- улица Дзержинского, 86-а;

- улица Выгонная, 2 (нефтебаза);

- улица Коммунистическая, 102-а (АГЗП);

- улица Коммунистическая, 100-б;

- улица Выгонная, 12;

В Свердловске:

- улица Свердлова, 8-а;

- автодорога Свердловск - пгт Бирюково, 3-й км+400 м;

- улица Калашникова, 1-в;

- улица Дорожная, 11;

- поселок Шахтерский, улица Донецкая, 77-а;

В Алчевске:

- проспект Металлургов, 4;

- улица Ленинградская, 49-д;

В Перевальске:

- улица Кирова, 140-а;

- улица Индустриальная, 4;

В Славяносербском районе:

- Славяносербск, переулок Центральный, ½;

В Антраците:

- Верхний Нагольчик, улица Ломоносова, 15;

- улица Корчагина, 74.