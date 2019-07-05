Кто придумал фейки об отравлении в Луганске детей смертельным газом и заражении их туберкулезом

Жители республик Донбасса за пять лет войны уже привыкли критически относиться к информации в Интернете.

- Всегда стараюсь перепроверять всякие сенсации про нашу жизнь, решения руководства, о которых сообщают украинские СМИ и сайты, - говорит дончанка Марина Позднякова. – Нередко эти новости оказываются обычной выдумкой или полуправдой.

Но на той стороне линии разграничения совсем не дураки сидят. Настоящие профессионалы - по части изобретения фейков и способов донесения их до нужной категории читателей. На днях ПИКinform рассказал, как сотрудники 16-го Центра информационно-психологических операций ВСУ преподнесли Интернет-аудитории «истории» о смертельных опытах, которые якобы проводили военные над детьми в Луганске, и о заражении луганских ребятишек туберкулезом.

НЕСПЯЩИЕ БЛОГЕРЫ

- Каждый Центр информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ имеет свои собственные «консервы» из «дочерей офицеров», - пишет ПИКinform. - Нет, не пугайтесь – это не имеет никакого отношения к каннибализму. Просто по всем украинским сайтам, где есть блогерские разделы, разбросаны аккаунты якобы независимых публицистов. Большинство из этих блогов находится в состоянии перманентной заморозки, пока не поступит приказ на отработку информационной диверсии.

Кстати, как правило, эти блоги заведены в период с 2014-15 годов и сделаны очень качественно. Несведущему человеку никогда не разобраться, что читает он опусы какого-нибудь майора Бузивского или старшего лейтенанта Ильчука, а не слезливые рассказы «пенсионера из Донецка», или же скромной «учительницы из Луганска». Не забывайте, что украинских спецов ЦИПСО обучают американские и британские инструкторы, которые сами провели не одну подрывную операцию в информационном поле.

Недавно сотрудники 16-го Центра ИПСО, которые весьма неравнодушны к Луганску и, особенно, к «детской» теме, попытались запустить фейковую информационную волну. Первая информационная атака офицеров ЦИПСО под руководством капитана Игоря Кузьмука не удалась.

Тому, что военные в ЛНР испытывают на школьниках неизвестный газ, не поверили даже майданутые на всю голову «патриоты». И вот новая тема, якобы ущемления прав детей в ЛНР, снова всплыла в информационном пространстве. Мы точно знаем, что послужило поводом для проведения этой спецоперации 16-го ЦИПСО.

«УТКА» ДЛЯ БИ-БИ-СИ

Россия победила Эболу, считавшуюся неизлечимой. Вакцина от лихорадки была представлена в рамках международной конференции, состоявшейся в Демократической республике Конго 28-29 июня. Отмечается, что вакцина прошла все стадии государственной регистрации и в настоящее время является самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире.

И это серьезный удар по репутации «непревзойдённой» медицины Запада. Для отвлечения внимания от триумфа российских учёных спешно стряпается фейк, который распространяет украинское отделение службы Би-Би-Си и украинские сайты. Якобы в Луганске врачи ошибочно ставят детям диагноз «туберкулёз» и насильно заставляют принимать препарат «Тубазид», рассчитывая дозировку даже без осмотра ребёнка, основываясь на описаниях отца.

А причина, по которой детям ставят столь страшный диагноз – вакцина, и не трудно догадаться, именно российского производства! Вывод для обывателя с отсутствием критического мышления, очевиден: российские вакцины плохие и «в телевизоре» врут про победу над африканской лихорадкой.

Дешёвая и грубая работа. Но как мы уже убедились – это максимум, на что способны сотрудники украинских ЦИПСО. Капитан Щербина, майор Савенец, лейтенант Легоминов и другие обитатели 16-го Центра, может хватит врать? Своими фейками о «заражении луганских детей туберкулёзом» вы в очередной раз опозорились и расписались в своей бездарности. Хотя, деньги за подобную стряпню вам платят немалые: по нашей информации, в два раза больше, чем офицерам аналогичного звания в обычных войсках.

Неплохо для сидящих в уютных кабинетах «спецов». С окопным «пушечным мясом» и не сравнить.