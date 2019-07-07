Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Главная проблема – война. Все остальное сделаем!

ПОЯВИЛСЯ ПРИТОК ЛЮДЕЙ И МАШИН

- Алексей Валерьевич, несмотря на войну и экономическую блокаду, Донецк живет. Какие у столицы Республики экономические показатели?

- Война внесла свои коррективы – многие предприятия не работают или работают не в полную силу. Но при этом мы помним 2014-2015 года, когда город горел… Тогда его экономическое развитие было отброшено далеко назад.

Невзирая на это, усилиями руководства Республики, Правительства был реализован план мероприятий по восстановлению экономики. И вот что удалось.

За прошлый год выпущенной в Донецке продукции продано на 81,4 миллиарда рублей (это выше показателя позапрошлого года на 21,3 процента). На сегодня в Донецке 434 промышленных предприятия, из них работающих – 364. На предприятиях запускают новые цеха и производственные линии. Так, стали больше производить стали, чугуна, стальной проволоки, холодильников, морозильников, а также колбасных и кондитерских изделий, муки, круп и подсолнечного масла.

Положительной динамики в работе достигли и донецкие шахты. Введены в эксплуатацию новые лавы на Засядько и Скочинского. В текущем году на шахтах города откроют еще три очистных забоя.

Пульс городаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Пульс городаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Донецк сегодня действительно живет. Мы видим приток людей, автотранспорта… Планируется уже в этом году провести перепись населения.

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН – НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЙ

- Каждый день на территории Донецка разрываться украинские снаряды и мины. Какие масштабы разрушений жилых массивов и как движется процесс их восстановления?

- У нас с 2014 года повреждено больше 10 000 жилых домов, из них 2 360 - многоэтажек. Больше всего домов пострадало в прифронтовом Петровском районе. Немало разрушений в Кировском и Куйбышевском районах.

Жилье отстраивают по программе, разработанной совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, подрядные организации треста «Донбассстрой». Во второй этап восстановления включено 589 домов. Из них полностью отстроили 452 дома. Восстановление остальных из-за недостаточного финансирования временно приостановлено.

В третьем этапе 67 домов, из них на 5 работы выполнены, на 7 домах - ведутся, а на 49 - приостановлены. Еще не начали восстанавливать 6 домов. На 54-х не закрыт тепловой контур.

Минстрой сформировал перечень из ста многоэтажек со значительными повреждениями несущих конструктивов для включения их в 4-й этап, который находится на согласовании у генподрядчика.

В домах, не вошедших во 2-й и 3-й этапы восстановления, работы выполняют жилищные организации из материалов, поступающих по линии гуманитарной помощи.

Сейчас силами жилищников восстановление жилых домов продолжается, однако остро стоит вопрос установки 3722 стеклопакетов и 3340 металлопластиковых блоков.

В настоящее время вопрос восстановления жилья – самый животрепещущий. На сегодня в Донецке полностью отстроили 1111 домов. Восстановлению жилья препятствуют непрекращающиеся артобстрелы. К сожалению, нередко украинские каратели попадают в уже отстроенные дома, школы, больницы.

- Донецк во многом выстоял благодаря слаженной работе бойцов 2-го фронта. Коммунальщики и сейчас, рискуя жизнью, выполняют свои профессиональные обязанности.

- Действительно, работники коммунальной сферы оперативно ликвидируют последствия артобстрелов. Каждый день, в будни и праздники, они делают все для того, чтобы людям было комфортно в своих домах, чтобы скверы и парки становились уютнее, а улицы столицы сияли чистотой.

В этом году работники «Зеленстроя» высадили больше 2 тысяч деревьев, 13 тысяч кустарников и свыше 6 тысяч кустов роз, которые являются символом и гордостью нашего города.

Говоря о самоотверженности работников жилищно-коммунальной сферы, необходимо отметить и водителей муниципального транспорта, работающих на маршрутах и под обстрелами.

НЕ ХВАТАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ТРОЛЛЕЙБУСОВ И ТРАМВАЕВ

- Как наладили работу общественного транспорта?

- Удалось восстановить всю транспортную инфраструктуру, кроме прифронтового Октябрьского. Поселок, примыкающий к бывшему Донецкому аэропорту, простреливается украинскими военными.

Каждый день на улицы города выезжают 104 троллейбуса, 78 трамваев, 24 автобуса большой и особо большой вместимости, а также около 650 маршрутных такси. У нас до войны было полторы тысячи маршруток. Многие из них выгорели дотла из-за артударов украинских силовиков. В результате сейчас в Донецке не действуют 23 автобусных маршрута. Вышли из ситуации за счет перераспределения пассажиропотока.

По-прежнему острым остается вопрос уровня оплаты труда водителей электротранспорта, поставки запасных частей из-за блокады Украины, продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ, которые прицельным огнем разрушают инфраструктуру города. Решение этих вопросов находится на постоянном контроле руководства Республики.

УВИДЕТЬ, НАСКОЛЬКО ХРУПОК МИР

- Чем в наше непростое время гордится Донецк?

Пульс городаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Город всегда славился своим промышленным, людским и культурным потенциалом. Чего только стоят наши театры, которые не прекращали радовать горожан даже в активную фазу боевых действий. У нас очень одаренные дети, они здорово поют, танцуют, рисуют. Наши спортсмены привозят много медалей с международных турниров. Горжусь простыми жителями, которые создают семьи и рожают детей.

- Алексей Валерьевич, что еще в Донецке показываете гостям города?

- Руины Донецкого аэропорта, нашу прифронтовую зону. Люди все всех уголках земного шара должны понимать, насколько хрупок мир. Нужно любить друг друга, жизнь. И чтобы не происходило, нельзя допускать войны. Мечтаю о мире. Со всем остальным – справимся.