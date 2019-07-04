Дончане обсуждают в соцсетях отказ сотрудников аптеки в первой помощи ребенку

В соцсетях обсуждают предприимчивость сотрудников одной из аптек Донецка.

- В аптеку на улице Челюскинцев обратился ребенок с просьбой обработать рану - собака грызнула, - пишет аноним. - В aптеке в обрaботке oтказали, сказали, что все нужно покупать! Что, в аптеке нет аптечке для форм мажорных случаев? Нет ваты и перекиси?

Житель Донецка рассказывает, что сотрудниц аптеки никак не смутило, что у ребенка было всего 50 рублeй и продали продукции на 49 рублeй.

- Рыночные отношения настолько проникли в мозг, что отключили элементарную человечность? – задается вопросом автор поста. – В итоге ребенок до дома шел пешком. А аптекаршам могу только пожелать: «Какой мерой меряете — такой мерой и вам будет отмерено».

В комментариях под постом пользователи одни пользователи соцсетей начали рассказывать свои истории, когда им было отказано в помощи, но уже в больницах.

- Когда мне было 10 лет, сильно порезал палец на ноге. Зашёл в травмпункт на ОЦКБ, - рассказывает дончанин. - У меня спросили с какого я района. Когда они узнали, что не с их района – отправили по месту регистрации и их не смутило кровотечение.

- Еще до войны было, - поддерживает разговори Алексей Алексеев. - Ударил палец дверью гаража, кровь хлестала, кое-как перевязал, доехал до своей больницы, захожу в «травму», а мне говорят: «подождите у нас завтрак». Ну, после пару ласковых слов он, конечно же, закончился.

Другие же дончане утверждают, что никогда с подобными случаями не встречались.

- Я в детстве постоянно травмировался – постоянно обращался в ОЦКБ. Недавно сын порезал руку, тоже туда обращались. Ни разу в другую больницу не отправили! И я сильно сомневаюсь, что такое может быть, - делится Ростислав Иванов. - И сам, и знакомых возил. Видел в приемной кучу народа. Ни разу не видел, чтоб оттуда кого-то отправили. Это ж не язву отправить лечить по месту жительства.