2019-07-04T20:23:14+03:00
Общество

Всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица выступит в Донецке

Концерты пройдут 24 и 25 августа
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Выступления Валентины Лисицы будут посвящены юбилею ДонецкаВыступления Валентины Лисицы будут посвящены юбилею ДонецкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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- Всемирно известная пианистка Валентина Лисица откроет новый сезон Донецкой филармонии. Она даст два концерта на нашей сцене 24 и 25 августа. Выступления будут посвящены 150-летнему юбилею Донецка, сказал журналистам директор Донецкой государственной филармонии Александр Парецкий .

Первый концерт «Чайковский навсегда» будет сольным, а в программе Queen Of Rachmaninoff пианистка выступит с Донецким академическим оркестром имении С.С. Прокофьева.

В Донецке Валентина Лисица выступала уже три раза. Особенно запомнился горожанам ее концерт – реквием 22 июня 2015 года и ее крайний визит в сентябре 2017 года с концертом «Симфония огня». Они прошли под открытым небом. Этот формат особенно нравится пианистке.

В городах ДНР Валентина Лисица проводит мастер – классы для музыкантов. Вход на ее концерты свободный, все расходы по поездкам она оплачивает сама.

Пианистка была исключена из концертной программы Симфонического оркестра Торонто из-за своей политической позиции по Украине. Она очень активна в соцсетях – делится новостями по Донбассу. По словам Валентины, в США она приезжать не любит, живет в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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