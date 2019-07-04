Глава МИД ЛНР: Украина оценила ремонт моста в Станице Луганской на баснословную сумму – 60 миллионов евро

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Вячеслав Дейнего сообщил, что на прошедшем в Минске заседании Контактной группы был поднят вопрос восстановления моста в районе Станицы Луганской.

- Украинская сторона отказалась предоставить свой проект восстановления моста, - говорит он. - При этом проект, предложенный Красным Крестом (МККК) и поддержанный ЛНР в 2017 году, Киев в очередной раз не согласовал.

Проект предполагал ширину моста три метра и грузоподъемность пять тонн, что давало возможность для проезда по мосту машины скорой помощи.

- Также вызывает вопросы сумма, которую предполагается потратить на мост. Украина оценила ремонт моста в Станице Луганской на баснословную сумму – 60 миллионов евро. Проект МККК требовал затрат на порядки меньше. Мы опасаемся, что вместо ремонта моста, деньги будут украдены украинскими коррупционерами, чиновниками и подрядчиками.

Владислав Дейнего предостерег украинскую сторону от соблазна захвата участка разведения в районе Станицы Луганской под прикрытием ремонта моста. Фото: naviny.by

Министр иностранных дел ЛНР обратил внимание, что 3 июня минобороны незалежной заявило, что «отвоевало очередную пядь Донбасса».

- Мы хотим предостеречь украинскую сторону от соблазна захвата участка разведения в районе Станицы Луганской под прикрытием ремонта моста. Украине не стоит повторять опыт Петровского и Золотого, - говорит Дейнего. - Республика готова самостоятельно отремонтировать мост по проекту МККК. Мы готовы даже полностью профинансировать ремонт за свой счёт, чтобы жители Луганщины могли наконец свободно преодолевать линию соприкосновения.