2019-07-03T21:58:41+03:00
Политика

Выпей и застрелись: В Донбассе «поздравили» с днем рождения полковника ВСУ, убившего шесть жителей на КПП «Еленовка»

3 июля кровавый экс-командир 57-й бригады Дмитрий Красильников отмечает день рождения [видео]
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Дмитрий Красильников сейчас готовится управлять Украиной в еще больших масштабах, чем бригада. Фото: facebook.com/57ompbrДмитрий Красильников сейчас готовится управлять Украиной в еще больших масштабах, чем бригада. Фото: facebook.com/57ompbr
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- Как у тебя продвигается застолье? Наверняка сейчас вся семья в сборе, в уютном доме живешь, где все есть: украденный ТВ, оргтехника и личные вещи жителей Донбасса, — обращается к Красильникову молодая девушка, которая в полуразрушенном доме держит в руках портрет комбрига ВСУ.

Именно так начинается «видео-поздравление» с днем рождения бывшего комбрига 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Красильникова. Ролик создали в организации «Патриотическая ассоциация Донбасса».

Под лозунгом «Дзержинск – это Украина» каратели из 57-й бригады грабили местных жителей. Фото: web.archive.org

Под лозунгом «Дзержинск – это Украина» каратели из 57-й бригады грабили местных жителей. Фото: web.archive.org

А для тех, кто не осведомлен по поводу 57-й бригады, сразу же поясню. Эта воинская часть не относится к так называемой «украинской воинской элите» - бригадам, которые были сформированы на Украине на базе бывших дивизий Советской Армии. Бригада была создана в 2014 году в Кировограде из так называемых батальонов территориальной обороны. По меркам гитлеровской Германии это была дивизия СС, состоящая из одних нацистов. С момента образования и по сентябрь 2017 года бригадой командовал полковник Дмитрий Красильников. Сейчас он учится в Национальном университете обороны Украины по специальности «государственное управление».

В ящиках из-под снарядов бойцы бригады вывозили награбленное. Фото: web.archive.org

В ящиках из-под снарядов бойцы бригады вывозили награбленное. Фото: web.archive.org

Авторы ролика показывают архивные записи 2014-2015 годов, на которых жители оккупированного Дзержинска Донецкой области рассказывают об «освободителях»-мародерах и демонстрируют разворованные карателями дома. А также напоминают о других преступлениях 57-й бригады ВСУ.

В частности, по приказу Красильникова 27 апреля 2016 года, в страстную неделю, была расстреляна из минометов колонна гражданских автомобилей около КПП «Еленовка». Тогда погибли шесть жителей, в том числе беременная женщина.

27 апреля 2016 года в автомобиле возле КПП «Еленовка» погибла беременная женщина. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

27 апреля 2016 года в автомобиле возле КПП «Еленовка» погибла беременная женщина. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

«Отличилась» бригада и в обстрелах Горловки. В ночь на 31 марта 2016 года были ранены восемь жителей и разрушено 14 домов.

Воспитанные Красильниковым каратели продолжают «славные» дела и сегодня. В этом году во время праздника Ураза Байрам они обстреляли из минометов мечеть в Куйбышевском районе Донецка. Лишь по счастливой случайности никто из собравшихся мусульман не пострадал.

«Последняя капля офицерской чести» для Дмитрия Красильникова. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

«Последняя капля офицерской чести» для Дмитрия Красильникова. Фото: youtube.com/ПАТРИОТИЧЕСКАЯАССОЦИАЦИЯДОНБАССА

- Если у тебя осталась хоть капля офицерской чести, не тяни. Ты знаешь, что с этим делать, — заявил один из участников видео, продемонстрировав на ладони пулю.

Видео-поздравление с днем рождения бывшего комбрига Дмитрия Красильникова от организации «Патриотическая ассоциация Донбасса».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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