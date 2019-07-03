2019-07-03T14:03:52+03:00
Политика

Надежда Савченко проигнорировала суд и укатила на предвыборные гастроли в Донбасс

Народный депутат Украины баллотируется в прифронтовом Зайцево
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Надя Савченко настроена на решительную победу в Донбассе, вот только поддержат ли ее местных жители. Фото: facebook.com/Savchenko.NadiiaНадя Савченко настроена на решительную победу в Донбассе, вот только поддержат ли ее местных жители. Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
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После победы Владимира Зеленского Надежду Савченко и Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке теракта и госпереворота, выпустили на свободу. И теперь их невозможно затянуть в суд.

По этой причине 2 июля было сорвано заседание Броварского районного суда Киевской области.

- Коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины Надежды Савченко, которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область, – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

При этом в ГПУ констатировали: суд по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемого уважительной, в очередной раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа, то есть через два месяца.

А выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. И если Савченко вновь станет народным депутатом, то привлечь ее к ответственности станет совсем проблематично.

Баллотируется Надежда по округу №51. Это Зайцево и прилегающие территории – те, которые подконтрольны Киеву. Но не надо думать, что на пути к депутатству у Савченко постелена красная дорожка. Противостоит Наде глава администрации Зайцево Владимир Веселкин. Еще тот фрукт, который сам метит в Верховную раду. Жители той части Зайцево, которая принадлежит ДНР, прекрасно помнят, как в 2014 году в поселок с трех сторон въехали украинские танки. Они прямой наводкой расстреляли здание поссовета. Танкистами командовал Веселкин – бывший голова поссовета. Горели поссовет, почта и отделение банка. Погибли люди, шедшие на работу.

Но на войне Савченко и не таких извергов видала. Да и сама не благоверная монашка. Все-таки служила в карательном батальоне «Айдар» (запрещенная в РФ организация). Думается, что имя эпатажной Нади мы еще не раз услышим в ближайший месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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