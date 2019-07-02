Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на обвинения Генпрокуратуры Украины

На Главу ЛНР прокуратура Луганской области завела уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

- Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении так называемого «головы» террористической организации «Луганская Народная Республика» по подозрению в совершении уголовных преступлений, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - говорится в тексте сообщения

Следствие установило, что Леонид Пасечник был исполняющим обязанности Главы ЛНР, а потом баллотировался на этот пост и в результате выборов победил.

- Будучи главарем террористов, подозреваемый самостоятельно совершает действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти «ЛНР» и деятельности так называемой «Народной милиции ЛНР», выдает участникам террористической организации «ЛНР» приказы, распоряжения Предоставляет поручение, в том числе, - обвиняют Леонида Ивановича.

Фото: twitter.com/glavalnr

Леонид Пасечник назвал такие действия украинской власти очередным «достойным» шагом.

– Дело Порошенко Зеленским не брошено. Очередной «достойный» шаг новой власти на пути к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Такими темпами команда Зе к осени побьет антирекорд Порошенко по падению рейтинга, – прокомментировал Леонид Пасечник на своей странице в Twitter.