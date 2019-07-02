2019-07-02T11:17:27+03:00
Политика

Почему в ДНР электронная очередь пока не решает проблему массового получения российских паспортов

Дончане обсуждают, где выход из ситуации
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В центре связи на Пролетарке образовалась новая очередь за российскими паспортамиВ центре связи на Пролетарке образовалась новая очередь за российскими паспортамиФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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1 июля у жителей ДНР случилось радостное событие. Все, кто еще не настоялся в очередях за российскими паспортами, получили возможность «поторчать» в очереди за получением талончика на электронную очередь в Миграционной службе.

Наиболее мощно эта очередь выглядела на главпочтамте Донецка. Правда, после обеда она почти иссякла.

- На сегодня уже пятьсот человек записались - больше не успеем обслужить. А на завтра очередь не переносится, - объяснили мне в причине отказа.

На главпочтамте Донецка уже днем не принимали в очередь за талончиками электронной очереди. Фото: Минсвязи ДНР

На главпочтамте Донецка уже днем не принимали в очередь за талончиками электронной очереди. Фото: Минсвязи ДНР

В Пролетарском районе столицы в едином центре связи на улице Коммунистической в понедельник сами дончане составляли «долгоиграющий» список. Если тебя не успеют обслужить в этот день, то очередь на почте сохранится в последующие дни. На мой вопрос: «А где же список, который два месяца (с момента объявления в ДНР процедуры приема документов) люди вели в Пролетарском отделении Миграционной службы?» был получен незамысловатый ответ:

- Здесь уже новая очередь, и она не имеет никакого отношения к «той».

Увы, в Пролетарке решили идти революционным путем – здесь произошла большая перетряска среди одних и тех же участников гонки за российскими паспортами. Выиграли более бойкие и свободные в личном времени.

В Буденновском районе столицы активистам удалось сохранить первоначальный список. В едином центре связи на улице 230-й Стрелковой дивизии женщина отмечала в этом списке пришедших очередников. И уже они формировали живую очередь к окошку, где проходила регистрация с последующей выдачей талончиков электронной очереди.

В ЕЦС на улице 230-й Стрелковой дивизии активистам удалось сохранить первоначальный список очередников по Буденновскому району Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В ЕЦС на улице 230-й Стрелковой дивизии активистам удалось сохранить первоначальный список очередников по Буденновскому районуФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Тем временем, в Телеграм-канале Министерства связи ДНР шли отчеты по Республике: зарегистрировались пятьсот человек, тысяча. «На 12:00 уже 1350 зарегистрировавшихся!». К концу рабочего дня – 3200.

Жители выражают благодарность: наконец-то, будет больше порядка. Многие надеются, что придут в указанный срок в Миграционную службу и там без проблем примут у них документы…

Наивные. Они же не знают, что штаты в Миграционной службе до сих пор не расширены. Нет новых кабинетов с компьютерами и обученными работниками. К тому же существуют внеочередники – военные, другие силовики, работники министерств, ведомств, важных предприятий.

Конечно, рабочий день у сотрудников МС можно довести до 12-часового. Но и это лишь незначительно ускорит процесс. Существуют определенные временные рамки процедуры оформления документов. И то при условии, что они у человека полностью в порядке. Но часто как раз наоборот. Поэтому велика вероятность, что в установленные «полчаса на одного клиента» специалист не уложится. Тогда произойдет затор по всей электронной очереди. И потребуется смещать время для тысяч, десятков тысяч людей.

- Невозможно через бутылочное горлышко перелить за десять минут двухсотлитровую бочку воды. Хоть лей снаружи, хоть – изнутри. Таковы законы физики, - прокомментировал мне ситуацию ветеран паспортной (а ныне миграционной) службы Владимир. – Надо освободить специалистов Миграционной службы от заполнения установленных форм. Специалисты должны лишь проверять уже заполненные данные. На месте властей я бы сейчас организовал систему предварительной подготовки документов. Для этого на начальном этапе можно использовать работников единых расчетных центров (ЕРЦ), где уже научились быстро заполнять различные формы документов. Но нужно открывать и новые структуры, если мы говорим о массовой выдаче паспортов РФ, а не про ее имитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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