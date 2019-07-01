1 июля в ДНР начнет работать электронная очередь за российскими паспортами

Министерство связи ДНР и госпредприятие «Почта Донбасса» выполнили в срок все работы по вводу электронной очереди за паспортами РФ. Работу системы приняла Миграционная служба МВД. Об этом DNR LIVE заявили в Правительстве ДНР в минувшую субботу.

А сегодня, 1 июля в единых центрах связи (ЕЦС) «Почты Донбасса» начнут записывать желающих получить российское гражданство. Узнать местонахождение, график работы и контактные телефоны ЕЦС (таковых в ДНР – 40) можно на сайте ГП «Почта Донбасса».

Запись будет вестись независимо от места регистрации. Гражданам ДНР нужно предоставить в ЕЦС контактные данные для внесения их в соответствующую программу. Сведения будут передаваться в Миграционную службу. О дате, месте и времени подачи документов жителю сообщат по телефону. Ожидается, что первых очередников пригласят в Миграционную службу уже 3 июля.

По поводу электронной очереди у дончан возник закономерный вопрос.

- А как быть со списками, которые люди ведут с начала мая в отделениях Миграционной службы? – интересуется Светлана Владимирова. - Их передают из рук в руки. И это помогает как-то поддерживать порядок в очередях. Тем более, что очереди состоят из двух частей: первичная и вторичная – для тех, кто оплатил квитанции. Представляю, какие скандалы начнутся, если этих людей не поставят в электронные очереди в числе первых.

Вряд ли кто-то из госструктур будет заниматься введением данных этих списков. Миграционная служба не имеет к ним отношения. К тому же списки написаны от руки, в них нет всех данных, необходимых для внесения в электронную очередь. Скорее всего, придется людям идти на почту и заново становиться в очередь. Можно только догадываться, с какими чувствами дончане будут это делать.