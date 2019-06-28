2019-06-28T07:57:06+03:00
Политика

Обстрел из тяжелого вооружения по Донецку не прекращался всю ночь

Всю ночь населенные пункты Республики и окраины Донецка обстреливали из тяжелого вооружения [фото, видео]
Ольга ГОРДО
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Попадание в Петровском районе Донецка. Фото: facebook.comПопадание в Петровском районе Донецка. Фото: facebook.com
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Неспокойную ночь пережил Донецк. Обстрелы начались поздним вечером накануне и не стихали до самого утра. В четыре утра ВСУ разошлись по полной. В

Сообщения об обстрелах приходили почти со всех районов Донецка

Наташа Д.: Обстрел. Киевский район принял: 152, «Град», САУ и, наверное, танки ещё.

Наташа В.: Ровно в 4.00 ,срабатывает ,будильник, в виде падающих вагонов ВСУ и пули летят...пули... крупнокалиберные.

Марина Г.: на Путиловке сигнализация отзывается, а на Ветке дом подпрыгнул слегка. Видно, сторона Минерального, Донецк Северный.

Маша Д.: Утро сегодня, Косарева, 84, жилплощадка, Трудовская, есть раненые среди местных, горит дом на Трудовской.

По сообщениям местных жителей многие провели ночь в подъезда, прячась за несущие стены.

- Да! Всю ночь многие в Донецке с детьми в подъездах прятались. Интересно, наши отвечали.. Ведь, без спецприказа строго-настрого запрещено давать ответку, - сообщает на своей страничке дончанка Елена Л.

Обстрел Петровского района 28 июня 2019 года. Фото: facebook.com

Обстрел Петровского района 28 июня 2019 года. Фото: facebook.com

По официальной сводке СЦКК обстрелам так же подверглись поселки Широкино, Ломакино, Водяное, Марьинка, Коминтерново, Александровка. Обстрел велся из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, зениток.

Ну а дончане выкладывают в сеть звуки, под которые город засыпает и просыпается последние несколько дней.

Утренний обстрел Донецка.Утром 28 июня 2019 года в четыре утра Донецк подвергся мощному обстрелу из тяжелого вооружения. Жители города проснулись от громких раскатов. Видео: twitter.com/AZurabAZ! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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