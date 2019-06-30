2019-06-30T22:42:41+03:00
Общество

Погода в Донецке на первую неделю июля 2019: днем будет жарко, ночью – прохладно

Погода в Донецке на первую неделю июля 2019: в среду ожидается дождь
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Но не стоит забывать, что прогнозы синоптиков сбываются лишь на 70%Но не стоит забывать, что прогнозы синоптиков сбываются лишь на 70%Фото: Игорь ЛИТВИНОВ
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С первого дня июля погода в Донецке будет достаточно жаркой - +12+29. Спасать дончан от знойного солнца будет облачность, которая зависнет на целый день.

Во вторник, 2 июля, будет солнечно - +18+35. Целый день город будет «жарить» солнце.

В среду, 3 июля, по прогнозам синоптиков, дончан обрадует летний дождь - +20+28.

- Небо в Донецке в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня, - прогнозируют синоптики. - Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти дождь c грозой, но ближе к вечеру он закончится.

В четверг, 4 июля, свежесть от прошедшего дождя останется. Уже с самого утра в Донецке будет солнечно - +15+27.

- В пятницу, 5 июля, в Донецке на небе в этот день не будет ни облачка, без осадков, - предполагают синоптики.

Ясная погода ожидается в Донецке в субботу, 6 июля, утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.

- Весь день небо в Донецке в воскресенье, 7 июля, будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием, - сообщили метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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