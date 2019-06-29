Почему приют для бездомных животных «Карма» в Горловке невзлюбили жители

Хозяйка горловского мини-приюта для бездомных животных «Карма» - уроженка Дальнего Востока Елена Ванина. Она перебралась с семьей в Горловку в 2012 году, а когда вспыхнула война, стала подбирать брошенных на верную гибель собак и кошек.

Неравнодушная женщина выкупила пустовавшее помещение бывшего ресторана, пристроенное к пятиэтажке, и, оборудовав в нем ветеринарный кабинет, приютила несколько десятков кошек и четырех собак («Комсомолка» в номере от 26 июня рассказывала своим читателям истории породистых собак, которых можно взять в семью). И вот это соседство не понравилось отдельным жильцам дома. Они жалуются в инстанции, чтобы приют для животных закрыли. А недавно даже грозились бросить гранату…

Елена Ванина кормит кошекФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Зная плачевную ситуацию с бездомными животными в прифронтовой Горловке, отправляюсь по адресу, чтобы разобраться, кто виноват в конфликте, и что делать с брошенными животными.

ЧЕМ МЕШАЮТ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Пока жду хозяйку приюта, осматриваю пристройку снаружи. С металлической дверью соседствует окно, через него на меня сморит с десяток кошачьих глаз. До подъездов далеко. Кругом чистота.

Елена Ванина показала помещение мини-приюта для кошек и будущей ветеринарной клиникиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Через несколько минут приехала Елена. Я взял у нее кастрюлю, полную пищи для животных. Заходим внутрь.

- Это помещение бывшего ресторана, - показывает она. - Значит, жильцы не были против ресторана, а мы им мешаем?..

Они жалуются на собачий лай.

- Собаки гавкают только тогда, когда подходят к зданию, - говорит Елена. – Когда раздам их в хорошие руки, останутся только кошки.

Елена принципиально не выпускает кошек на улицу. Говорит, что там их подстерегает много опасностей.

СПАСАЮТ ПОПАВШИХ ПОД КОЛЕСА ЖИВОТНЫХ

Сейчас в двух комнатах приюта живут четыре собаки. Еще недавно Семен, Ника, Жужа и Оскар скитались по улицам и были сильно истощены, а теперь у них свои коврики и мисочки.

Елена (слева) и Алла выгуливают собак только на поводкахФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Семена принесли на руках. Он настолько был истощен, что не мог ходить.

- Его нашла помощница Саша в Центрально-Городском районе Горловки, - рассказывает Елена. – Семен – добрейшая собака, но старый и беспородный (помесь овчарки с дворняжкой).

Маленькая собачка Жужа весом 5 килограммов раньше со сторожами охраняла станцию Скорой помощи в Горловке. Каждый год у нее рождались щенки, которых съедали бомжи.

Елена узнала о Жуже в 2015 году. На следующий - с волонтерами организовала процедуру стерилизации бродячих животных. Для этого женщина на своем микроавтобусе отвозила их в Донецк. Дорогу оплачивали горожане, кормившие бездомных животных на улице. Собак и кошек из Горловки бесплатно стерилизовали в столичном приюте «Пиф».

- Я хотела отвезти и Жужу, - рассказывает Елена Ванина. - Но работники «скорой» запретили забрать ее, заявив: «Пусть рожает - щенков будем топить». Мне помогла живущая рядом со станцией старушка, подкармливавшая собачку. Я вернула Жужу на «скорую» стерилизованной. А недавно ее работники, решив избавиться от собачки, вызвали отлов. Та же старушка забрала ее оттуда и посадила на цепь. Однако Жужа вывернулась из ошейника и убежала во двор станции «скорой»... Утром, когда собаку заметили, был большой скандал, поэтому приюту и пришлось ее забрать.

Волонтер Алла с ЖужейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Волонтер Алла надеется, что 5-летнюю любимицу Жужу заберут в частный дом.

- Маленькая собачка подойдет и пенсионерам, - подключилась к беседе она.

Через некоторое время неравнодушные люди выделили Елене для стерилизации бездомных собак и кошек комнату на конюшне. Туда волонтеры везли животных со всей Горловки. Операции делал ветврач, работавший как волонтер. Медикаменты, нитки и клипсы (специальные бирки, удостоверяющие личность животных) Елена покупала за свои деньги.

Когда на конюшне начался сезон выступлений, комната понадобилась для работников. Поэтому Елена с другими волонтерами сняла частный дом, куда поселили шестерых щенков, и там продолжала стерилизацию.

Возле ног вертится Ника. Хозяйка «Кармы» подобрала ее маленьким щенком. У собачки с задней лапы была срезана кожа. Нику Елена отдает исключительно в квартиру, поскольку собака гладкошерстная.

Кузьма без задней лапы.

- Он запутался в веревке под балконом в одном из спальных районов. За неделю Кузе никто не помог, а когда на выручку приехали работники отлова, местные жители набросились на них с кулаками и криками: «Живодеры, не трогайте собаку…»

- Каких животных забираете с улиц?

- Тех, кто сам не выживет, - бывших домашних животных. Забираем всех больных и попавших под машину.

КОШКИ ПРИУЧЕНЫ К ЛОТКУ

Дальше по коридору в просторной комнате много кошек. Увидев Елену с мисочкой корма в руках, они повскакивали со своих мест и стали ластиться к ней.

Волонтер Алла смотрит, чтобы все кошки поелиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У нас даже крохи научены управляться с лоточком, - говорит она.

ДЕНЬГИ ТРАТИТ НЕ НА СЕБЯ, А НА ЖИВОТНЫХ

- На что существует приют?

- Деньги дает муж. Я их трачу не на себя, а на животных.

- Больше никто не помогает?

- Небольшие суммы изредка приносят лишь бывшие опекуны наших животных. Рыбу, на которой сварена сегодняшняя каша, бесплатно отдали на оптовой базе.

– У вас есть группа «ВКонтакте».

- Да, там весит пост о помощи, но никто еще не откликнулся.

Елена собирается отремонтировать пострадавшее в результате обстрела ВСУ в 2015 году помещение и обустроить в нем не только современный приют для кошек, но и ветеринарную клинику.

- Сейчас в наш веткабинет приезжает хирург из Донецка – главврач КП «Животные в городе» Валерий Стрельцов, - продолжает Елена. – Он у нас работает, как волонтер. Осматривает всех наших кошек и собак, стерилизует.

Горловские волонтеры отлавливают бездомных кошек и приносят на бесплатную стерилизацию в мини-приют «Карма». В будущей ветклинике будет работать парень дочери Елены – Родион. Он закончил индустриальный техникум, но так как очень любит животных решил сменить профессию.

- Родион подал документы на поступление в Макеевскую ветеринарную академию, - рассказывает Елена. – Уже сейчас он ассистирует нашему хирургу.

МЕЧТАЮТ О ПРИЮТЕ ДЛЯ СОБАК

Сейчас у Елены собаки и кошки еще в двух съемных домах. Ухаживать за ними помогает дочь Лиза.

- У нас был еще один съемный дом, в котором содержится одиннадцать собак, – говорит Елена. – Сейчас его покупает наш волонтер Аня.

В прифронтовом городе у хозяйки мини-приюта с десяток единомышленников – девочек-волонтеров.

- Мы все снимаем частные дома, чтобы в них содержать собак, подобранных на улицах еще в 2014 и 2015 годах.

- Их не удалось раздать?

- Пока вылечили, они повзрослели. Тут холода наступили, а зимой никто не берет. Так многие и остались.

Все горловские волонтеры мечтают, чтобы город выделил территорию под приют для собак. Тогда у них была бы возможность забирать с улиц большее количество животных - в первую очередь агрессивных и больных. Хозяйка «Кармы» уверяет, им удается социализировать злых собак и их забирают для охраны.

Сын Елены с собакой «Кармой» ловил украинских диверсантов

Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Одноименный мини-приют назван в честь первой подобранной Еленой собаки.

Елена Ванина родилась в портовом поселке Ванино Хабаровского края. Ее бабушка Елизавета Матвеева, как многие жители Севера, мечтающие перебраться в теплые края, купила в Горловке кооперативную квартиру и забрала с собой в украинский город внучку.

Муж Елены – Василий родом из Украины, а познакомились они в Москве. Он захотел жить на Дальнем Востоке, поэтому переехали к ее родителям. А в 2012 году супруги с сыном Максимом и дочерью Лизой перебрались в Горловку. Десять суток ехали на машине, везли с собой двух собак.

Одна из них - помесь лабрадора с питбулем по кличке Карма. Супруги подобрали ее зимой скулящим щенком возле школы, куда возили Лизу.

Елена большую часть жизни прожила в Горловке. Василий остался на прежней работе – он валит лес в тайге на севере России.

Когда в Донбассе началась война, Максим ушел в ополчение. Он служил в комендатуре, патрулировал Горловку с Кармой. Специально обученная собака ловила тех, кто в городе раскладывал «маячки» (электронные устройства, являющиеся для ВСУ мишенью).

Сын Елены Ваниной – Максим с собакой Кармой. Фото: Из семейного альбома

Карма умерла два года назад, и в честь в нее было решено назвать приют и будущую клинику. Она была первой подобранной Еленой собакой.

ЧТО НАДО, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ЖИВОТНОЕ ИЗ ПРИЮТА

Пройти собеседование. Понравившееся животное бесплатно отдадут обеспечивающим себя людям, у которых есть свое жилье (в съемные квартиры с четвероногими не пускают).

- Кошек не отдаю в частный сектор, - говорит Елена Ванина. – Иногда делаю исключение, но я должна быть уверена, что кошка не будет выходить на улицу.

Контактный номер телефона горловского мини-приюта «Карма»: (071) 310-71-00