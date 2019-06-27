Кто эти четыре пленных, которые выдадут Украине? Названы фамилии

Весеннего перемирия нет, как не было и предыдущих. Тем не менее, у руководства республик еще теплится надежда изменить формат и заставить Украину выполнять соглашения.

27 июня в Минске состоялись прямые переговоры глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Традиционно обсуждалось выполнение Минских соглашений.

Участники переговоров сообщили о достигнутой договоренности о передаче украинской стороне четырех военнопленных, удерживаемых на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает сайт Главы ДНР.

По словам Дениса Пушилина, с просьбой о передаче Киеву украинских пленных обратился Виктор Медведчук.

- Одна из важных составляющих сегодняшней встречи – это стимулирование Украины в плане обмена всех установленных на всех установленных [пленных]. Действительно, Виктор Медведчук обратился с просьбой об освобождении отдельных лиц. Мы с Леонидом Ивановичем [Пасечником] имели возможность обсудить этот вопрос и пришли к тому, что это целесообразно в нынешней ситуации, когда процесс обмена заморожен фактически полтора года. Надеемся, что данный шаг, освобождение четырех лиц, позволит стимулировать Украину и в каком-то обозримом будущем мы сможем прийти к обмену всех установленных на всех установленных.

В первую очередь, мы с Леонидом Ивановичем, ориентировались на то, что должны быть освобождены граждане Республик, и это должно произойти в обозначенные сроки., – сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

По информации Главы ЛНР, украинской стороне будут переданы Великий Дмитрий Николаевич, 1988 года рождения, осужден по статье 232 УК ЛНР «Осуществление террористической деятельности» к 15 годам лишения свободы; Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, проходит обвиняемым по возбуждению ПК ЛНР уголовным делам по статьям «Геноцид» и «Применение запрещенных средств и методов войны»; Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 года рождения, осужден по статье 335 УК ЛНР «Государственная измена», приговорен к 12 годам лишения свободы. И последний – Горяинов Максим Анатольевич, 1984 года рождения, – приговорен к 15 годам лишения свободы по статье 230 УК ДНР «Содействие террористической деятельности.

Денис Пушилин выразил надежду, что в ближайшем будущем состоится обмен по формуле «всех установленных на всех установленных».

- Когда Виктор Медведчук подключался к обмену, когда он участвовал в переговорном процессе в рамках гуманитарной подгруппы, тогда весь процесс сдвигался и приходил к конкретному результату. Поэтому этот факт явился одной из причин, почему мы здесь выступаем с некоей надеждой, что и в данном случае мы придем к серьезному обмену – всех установленных на всех установленных, о чем была ранее достигнута договоренность, — подчеркнул Денис Пушилин.

В свою очередь Виктор Медведчук рассказал о договоренностях, которые были достигнуты ранее, и объяснил причины, по которым они не были реализованы.

- Когда мы договаривались по поводу самого масштабного обмена, который имел место за все годы и произошел 27 декабря (2017 года – прим. ред.), мы договорились, что будет произведен обмен 306 на 74 как первый этап. Вторым этапом должен быть обмен всех установленных на всех установленных. Этот вопрос был согласован мной как человеком, который вел переговоры от имени Украины. Господин Порошенко на это согласился. Этот обмен должен был произойти в январе-феврале 2018 года. Но, как вы видите, этого не произошло.

Я неоднократно говорил и могу повторить сегодня: это случилось из-за позиции Порошенко, который не собирался этого делать и не хотел проводить обмен всех установленных на всех установленных. Эта формула являлась и является приемлемой, и она может быть реализована.

Поэтому я обратился к Леониду Ивановичу и к Денису Владимировичу, увидев, что господин Зеленский не собирается в том числе освобождать или проводить обмены. Это важный гуманитарный шаг со стороны Донецка и Луганска, – подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он выразил свою позицию в отношении совершения обмена всех установленных на всех установленных.

Глава ЛНР подчеркнул, что одностороннее освобождение отдельных лиц является первым шагом к тому, чтобы решить конфликт в Донбассе мирным путем.

- Наши люди страдают в тюрьмах Украины. Мы знаем, что на нашей территории соблюдаются права заключенных, люди содержатся в нормальных условиях. Что касается территории Украины, к большому сожалению, мы получаем информацию о том, что наши люди содержатся не совсем в нормальных условиях. Поэтому мы очень хотим сделать первый шаг для того, чтобы освободить заключенных, которые задержаны по тем или иным причинам в ходе этого военного конфликта. Всех на всех. Это, конечно же, является первым шагом к тому, чтобы решать конфликт в Донбассе мирным путем, – сказал Леонид Пасечник.