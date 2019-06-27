В Луганской области «за непослушание» родители посадили своего шестилетнего ребенка на цепь

В селе Айдар-Николаевка Луганской области, подконтрольной Украине, полицейские нашли 6-летнего мальчика, который был привязан металлической цепью к входной двери дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

- Сегодня в ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганской области совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 года рождения, и ее мужа, 1982 года рождения., который работает механизатором. Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 года рождения был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали «за плохое поведение», – сообщили в полиции

По словам отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой «метод воспитания», потому что тот не реагирует на его замечания и портит имущество.

На месте происшествия сейчас работают оперативники.

Отмечается, что мальчика обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.