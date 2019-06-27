2019-06-27T17:16:55+03:00
Политика

В Луганской области «за непослушание» родители посадили своего шестилетнего ребенка на цепь

На временно подконтрольной Украине территории Луганской области, полицейские обнаружили ребенка, посаженного на цепь. Таким образом родители его наказывали
Ольга ГОРДО
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Фото: пресс-служба национальной полиции УкраиныФото: пресс-служба национальной полиции Украины
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В селе Айдар-Николаевка Луганской области, подконтрольной Украине, полицейские нашли 6-летнего мальчика, который был привязан металлической цепью к входной двери дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

- Сегодня в ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганской области совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 года рождения, и ее мужа, 1982 года рождения., который работает механизатором. Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 года рождения был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали «за плохое поведение», – сообщили в полиции

По словам отца ребенка, он уже несколько раз применял к сыну такой «метод воспитания», потому что тот не реагирует на его замечания и портит имущество.

На месте происшествия сейчас работают оперативники.

Отмечается, что мальчика обследуют медики. Представителями службы по делам детей будет решаться вопрос о временном изъятии ребенка из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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