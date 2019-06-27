В Докучаевском зоопарке беби-бум – у лам пополнение в семействе, лисята с минного поля, муфлончик и птенец то ли сокола, то ли ястреба

Эпиграф: Перед вами, дети, лама. Лама-дочь и лама-мама. (С. Маршак)

Главный детеныш, к которому приковано внимание всей Республики, это, конечно, маленькая лама. До вчерашнего дня малышка бела без имени. Имя ламе-дочке выбирали всем Докучаевском в местной группе в соцсети. Победило имя Мирра. О том, как дела у Мирры, рассказал директор зоопарка Сквирский Игорь Владимирович.

Ламочка Мирра. Фото: Докучаевский зоопарк

- Ламочка родилась в середине июня. С тех пор живет в открытом вольере. И мама и дочь чувствуют себя хорошо. Кушает хорошо. Пока питается материнским молоком, но уже пробует траву, сено, кору пробовала жевать. В общем, пробует этот мир на вкус, как все дети. Играет с родственниками, скажем так. Это стадные животные. В нашем стаде две самки и один самец. Детеныш – четвертая лама. Вот она с ними и общается.

Мирра в окружении родителей и родственников. Фото: Докучаевский зоопарк

- Много детенышей родилось в войну?

- В 14-15 годы были у нас пополнения, но тогда была активная фаза боевых действий. Попадания были прямо по вольерам. Поэтому, лебеди, например, не выжили. Вместе с потомством пытались улететь. А у нас посередине водной зоны металлический мост. Они со страху в этот мост и погибли. Один лебедь остался. Обезьянка погибла во время обстрела. Ее не убило, от инфаркта. С павлинами что-то случилось, тоже не выжили. Во время активной фазы да, был падеж зверей. Детеныша ламы, который родился тогда же, во время активной фазы – не удалось сохранить. От испуга, или нервного потрясения, или от взрывной волны – не знаю, но умер, не выжил.

.- Это первый раз с тех пор получили потомство?

- Пытались, но выводка не было. Только в этом году все у нас получилось. Для лам, как и для любого животного, чтобы выводить потомство надо чтобы вокруг были благоприятные условия. А это в первую очередь должны быть еда и спокойствие. Собственно, как и для людей. В таких условиях идет размножение. Ну вот, сейчас у нас поспокойней, и ламы решили, что уже и можно бы о потомстве подумать. Вполне возможно, что сейчас и другие начнут заводить потомство.

- Только ламы решили, что война закончилась, или еще кто-то из питомцев?

- Полтора месяца назад потомство появилось у муфлонов – козленок. Жив-здоров, активный. Отсадили от родителей, в компанию ему подсадили обычных козлят и они там своим детским садом тусят.

- Почему вы его отсадили лот родителей?

- Там несколько семейных пар муфлонов и один козел сам по себе. Как правило, если держать всех вместе начинают обижать самого слабого. Приходится отсаживать.

- Кто еще родился в этом году?

- Есть двое лисят. Но они не родились, их принесли. Одного принесли военные – поймали на минном поле во время разминирования. Забрали, чтоб с ним ничего не случилось. А второй сам пришел в город после сильного ливня. Видать норы затопило, вот он и пришел в поселок.

Фото: Докучаевский зоопарк

И еще есть птенец … пока непонятно ястреб или сокол – оперение еще не сформировалось полностью. Но уже питается самостоятельно. Встает на крыло – мелкими перелетами по вольеру передвигается. Ест только мясо. И характер начал показывать – с гонором птичка. Забирается на самый верх и там сидит. Чтоб покормить – его пересаживали с верхней ветки пониже. И кормили. Сейчас он так не хочет. Кусается. И когти у него. Помните раньше на соколиной охоте все перчатку специальную надевали на руку? Кожу прокалывает легко. Вот и у нашего – молодой, а когти острые как лезвия.

То ли сокол, то ли ястреб. Фото: Докучаевский зоопарк

Как мы видим, уровень милоты зашкаливает. Надо спешить увидеть. Докучаевский зоопарк приглашает всех посмотреть на малышей. Всех рады видеть ежедневно с 10-00. Единственная просьба – не кормите животных