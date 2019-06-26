"Железный трон Востока": украинцы радостно позируют на том, что уносит жизни дончан

На майдане в центре Киева выставили «Железный трон Востока», для создания которого использовались разорвавшиеся снаряды, обломки военной техники и другие элементы, найденные в зоне проведения ООС.

Трон создан запорожским волонтером по образцу Железного трона из популярного сериала "Игра престолов".

В инсталляцию вошли обломки активной брони танка, части подбитой военной техники, пулеметные ленты, снаряды, канистры и солдатские фляги, вес объекта – более 600 кг, сообщают украинские СМИ с гордостью.

Сообщают также, что трон выставили на продажу на благотворительном аукционе и продали в 2016 году. Кстати, деньги, вырученные за него, направлены на помощь украинской армии. До этого он хранился в Запорожском музее, но на протяжении месяца будет выставляться в Киеве.

На троне есть предупредительная табличка о том, что он сделан из острых предметов, которые могут поранить. Вот только там забыли написать, сколько это железо унесло жизней в Донбассе. В том числе детских. Хотя не понаслышке знаю, что психология украинского обывателя за эти пять лет приспособилась оправдывать все и находить объяснения всему, с чем могла бы спорить совесть. И это даже не на уровне власти, а среди обычных Парасок и Мыкол.

Стоит ли удивляться, что дончане не хотят в Украину? Фото: censor.net.ua

По данным ООН, с апреля 2014 года, когда начались боевые действия в Донбассе, по 9 июня 2019 года на Востоке Украины погибли по меньшей мере 3332 гражданских жителя и более 7 тысяч получили ранения.

Удивляет, что украинцы, обычные мужчины и женщины, с удовольствием позируют на этом адском троне, по сути на орудиях смерти ни в чем неповинных дончан и даже не задумываются насколько мерзко это выглядит. У кого-то еще есть сомнения в выборе Донбасса после этого?