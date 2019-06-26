Куда дончане могут поехать отдохнуть – часть 2

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[часть 1]

Сезон летних отпусков уже стартовал, но многие никак не могут определиться – куда рвануть на отдых? Одни предпочитают местные курорты, другие едут заграницу. Мы подсчитали, сколько денег нужно выложить из кошелька, чтобы отдохнуть от души.

Крым и Сочи обойдутся дороже

Автобусы в Ялту и Сочи курсируют из Донецка каждый день с десяти утра до шести вечера. За один билет придется отдать от двух тысяч рублей.

За тысячу рублей в день жилье в Большой Ялте можно найти легко и просто. При желании за шестьсот-семьсот рублей с человека поселитесь в более скромных условиях. В поселках Большой Ялты и Большой Алушты можно найти жилье по еще более низким ценам. Маршрутки ходят часто - можно снять недорогое жилье в не особо популярном поселке и путешествовать оттуда по достопримечательностям полуострова.

Фото: vk.com/Розовый слон

В Сочи картина с частным сектором похожая. По рассказам знакомых, цены на аренду даже немного дороже крымских. А вот имея в руках больше денег, можно снять более комфортное жилье и поселиться в гостинице в номере на двоих от полутора тысяч рублей. Элитные апартаменты обойдутся в пять-семь тысяч рублей за сутки. Есть санатории, путевки, в которые стоят около пятнадцати тысяч за неделю на одного человека.

Зато в Сочи и Крыму уйму вариантов для прогулок и развлечений. В Ялтинский театр имени Чехова раз в 3-5 дней приезжают с гастролями звезды первой величины. Теплоход к Ласточкиному гнезду - 300 рублей в одну сторону, экскурсия с высадкой - 500 рублей. В музеи и дворцы билеты стоят 100-350 рублей. Погулять по паркам и лесам можно и бесплатно.

Маршрутками удастся объехать весь Южный берег Крыма и сэкономить на экскурсиях. Автобусные туры по местным достопримечательностям стоят от 600 рублей и выше.

В Сочи вы тоже сможете насладиться красотой природы. Для этого не обязательно брать экскурсии. Автобус довезет до любого места назначения. К тому же, пешие прогулки приносят пользу для здоровья, так что покарабкаться по горам не помешает.

В Сочи невероятно красивая природаФото: Павел ХАНАРИН

Еще можно будет посетить Олимпийские объекты – парк и деревню. Там действительно есть что посмотреть. Для этого потребуется выделить как минимум целый день, а лучше - два. Цены на другие экскурсии разные. Обзорная экскурсия на Мацестинский источник – 800 рублей с человека, Воронцовские пещеры – 900 рублей, билет в океанариум – 860 рублей, обезьяний питомник – 900 рублей. На набережных и площадях раз в несколько дней проходят праздники, фестивали и разные шоу-программы.

И возьмите на заметку, по закону все пляжи в России бесплатные. Деньги имеют право попросить только за аренду лежака и зонта.

Можно махнуть и заграницу

Немало дончан отправляются в отпуск на заграничные курорты. Чаще всего выбор падает на Турцию. Стоимость отдыха в этой стране не сильно отличается от Крыма или Сочи. Вот только проблема в том, что поехать туда могут не все. У многих жителей Республик Донбасса нет заграничного паспорта или закончился срок его действия, а выехать на территорию Украины для его получения или продления - не представляется возможным.

Однако же те счастливчики, у кого есть загранка, довольствуются восточным курортом. К тому же, сейчас у жителей Республик появилась возможность оформить российские заграничные паспорта.

- Вот мы снова, в пятый раз, покупаем путевку в турецкий город Аланья. Нам там все безумно нравится – от климата до облуживания, – рассказывает «Комсомолке» в одном из донецких турагентств горожанин Сергей. – Еще там есть замечательные пляжи Клеопатры, канатная дорога, которая ведет на вершину, откуда можно посмотреть на весь город. Но самое главное – красивая природа – гулять хочется часами.

Фото: vk.com/Розовый слон

При всем при этом, путевку на двоих взрослых на семь ночей можно приобрести у республиканских туроператоров от 40 тысячи рублей. За эту стоимость отдыхающим предлагают перелеты туда и обратно и проживание с питанием в трехзвездочной гостинице, на территории которой есть все, что душе угодно. А может повезти найти «горящий тур» за еще меньшие деньги.

Путевки «все включено» будут дороже – от 60 тысяч рублей на двоих. Здесь предлагается отель классом лучше, а многие развлечения, которые есть на территории, будут бесплатными.

- В последнее время даже в самых простых отелях действует система «все включено». Поэтому такую функцию можно подобрать и для бюджетной путевки, - говорят в турагентстве.

Сравнительная таблица

Самыми популярными городами-курортами для дончан стали Кемер, Аланья и Белек. Но есть и те, кто предпочитает Анталию, Мармарис и Бодрум.

- В прошлом году мы с семьей решили попробовать что-то новое. Прочитали много отзывов и решили отправиться в Бодрум, - рассказывает наша знакомая Юлия. – Хоть этот курорт немного дороже остальных, мы были в восторге, как только ступили на землю этого города. Просто восхитительно. Это, наверное, даже не Турция, а смесь Греции с турецким ароматом. Как по мне, это место хорошо бы подошло для путешествия молодых пар.

Кроме Турции, жители Республик выбирают и другие направления. Кто-то отправляется в Тунис, кто-то в Иорданию, кто-то в Объединенные Арабские Эмираты. Все зависит от вкуса, желания и бюджета.