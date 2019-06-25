2019-06-25T16:16:39+03:00
Общество

В Донецке на несколько дней станет прохладнее

Но жара скоро вернет свои позиции
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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На этой неделе в Донецке будет немного прохладнее. ФОТО: Евгения КАРПАЧЕВАНа этой неделе в Донецке будет немного прохладнее. ФОТО: Евгения КАРПАЧЕВА
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Синоптики ДНР на этой неделе ожидают грозы, порывистый ветер, и снижение температуры на 5 – 8 градусов. Об этом 25 июня сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин.

Снижение температуры в ДНР связано с приходом влажных воздушных масс с Атлантики. - До этого над нами стоял блокирующий антициклон, которому мы обязаны рекордной для июня жарой и отсутствием осадков. К сожалению, циклон задевает нас только краешком, так что жара еще может вернуть свои позиции, - говорит метеоролог Сергей Михайленко.

С середины мая в ДНР сохраняется аномально жаркая погода - в тени +35 градусов. А раскаленный асфальт и выхлопные газы от машин делают городскую атмосферу еще более агрессивной.

- Лето нас ждет долгое и теплое, - говорит "КП" терапевт горбольницы № 20 Марина Сергиенко. - Гипертоникам, сердечникам мы советуем выходить до 9 утра, и после 8 вечера. Слушают рекомендации не все. Посмотрите, в полдень сколько пожилых людей в транспорте! Некоторым становится плохо. Вчера на «скорой» доставили парня - 23 года. Потерял сознание, кровь пошла носом. Люди на остановке подумали - наркоман, и бригаду вызвали только минут через тридцать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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