Куда дончане могут поехать отдохнуть – часть 1

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Сезон летних отпусков уже стартовал, но многие никак не могут определиться – куда рвануть на отдых? Одни предпочитают местные курорты, другие едут заграницу. Мы подсчитали, сколько денег нужно выложить из кошелька, чтобы отдохнуть от души.

Седово отпугивает дончан ценами

Первым делом обсудим Седово. В единственный курортный поселок Республики едут отовсюду - из Донецка, Луганска и даже из России. Он привлекает отдыхающих не столько ценовой политикой или достопримечательностями, сколько – полезностью моря.

- Каждый год с мужем и детьми в отпуск едем в Седово. Цены там конечно выросли значительно, если сравнивать с теми, что были три-четыре года назад, но нас это особо не пугает, - говорит дончанка Елена Сергеенко. – Останавливаемся мы в одном и том же месте, хозяйка делает хорошую скидку, а покушать готовим сами – в кафе не ходим. Нам нравится мелкое море, в котором с радостью плещутся дети.

В Седово цены на продукты практически такие же как и в ДонецкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Многих, напротив, цены в курортном поселке только отпугивают. Некоторых хозяев пансионатов понять можно. Берут деньги за хорошие условия и постоянно вкладывают их для более комфортного отдыха людей. Но если бы так поступало большинство... Нет же! В основном как? Цены на жилье загнули, условий соответствующих не предоставили, деньги большие за сезон получили, а вложений никаких, как не было, так и нет.

- Цены на продукты там не дороже российских. Жилье тоже. За такие деньги можно снять комнату на берегу Чорного моря. Что людям остается делать? Искать более выгодные места для отдыха и ждать, пока местные жители в Седово поймут, что если наглеть не перестанут – спрос моментально пропадет. А когда люди найдут для себя места получше и подешевле – будет поздно и курортный бизнес может рухнуть. Вариант есть – снизить цены и зарабатывать постепенно и честно. Тогда люди будут ездить к ним с радостью.

Пляжи в Седово чистые на территории пансионатовФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Поехать в Таганрог не дороже

Потратив примерно столько же денег и времени на дорогу, можно рвануть на российские курорты на побережье Азовского моря. Некоторые дончане говорят, что отличной альтернативой Седово можно считать Таганрог.

В приморском городке можно напрочь забыть о комендантском часе и всю ночь гулять по той же набережной. Любители активного отдыха могут зарядиться адреналином в аквапарке, подрифтовать на картинге или покататься на лошадках.

Купанием в море в Таганроге насладиться вряд ли получится – полсотни метров от берега вода покалено, да и к тому же из-за порта – не очень чистая. Несмотря на это, ценители морской романтики могут арендовать водный транспорт в яхт-клубе и прогуливаться по морю, наслаждаясь природой.

Автобусы в Таганрог из Донецка ходят каждый день с шести утра до шести вечера. Билет в один конец обойдется в среднем в пятьсот рублей. Пять-шесть часов в пути – и вы на российском побережье.

Цены на жилье в Таганроге разные. За двухместный номер «эконом-класса» в отеле попросят не менее восьмисот рублей в сутки – по четыреста с человека. За аренду простенькой квартиры – от одной до трех тысяч рублей в сутки.

- Из минусов. Мне не понравилось, что около моря нет таких развлечений как дартс, тир, надувные горки и аттракционы. В том же Седево – все это есть. Зато в Таганроге радует аквапарк, термальный комплекс «Гринвич-Парк» и дискотеки, - говорит студент из Донецка Артем Галушкин.

Еще отдых в Таганроге можно порекомендовать людям, которые любят сочетать пляжный отдых с прогулками по музеям и осмотром достопримечательностей. Таганрог входит в список исторических городов России. Ему присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Таганрог славится благоприятным климатом. Здесь он сухой и жаркий. Степной воздух, смешиваясь с морским, насыщен ионами. Потому он считается полезным. Когда-то здесь был российский император Александр. Своё здоровье в Таганроге поправлял Антон Чехов.

В Таганроге можно не только насладиться морем, но и погрузиться в историюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Природа Абхазии радует своей красотой

Многие жители Республики отдают предпочтение побережью Черного моря. Один из бюджетных вариантов - Абхазия. Цена на жилье почти не отличается от Седово или Таганрога. А вот море – значительно чище.

Мнения об отдыхе в Абхазии бытуют разные: одни жалуются на антисанитарию и клянутся больше никогда туда не возвращаться, а другие поражаются гостеприимством и добротой местных жителей и обещают ездить на отдых в Абхазию каждый год.

- Абхазия очень богата на природу. От некоторых видов там замирает сердце. Если поехать туда на машине, можно колесить по разным местам своим ходом и сэкономить на экскурсиях, – говорит турист Антон Мельник. – А посмотреть действительно есть что – озера, водопады, пещеры. А дачи Сталина только чего стоят? Не жалею, что побывал в «стране души».

Цены в Абазии от российских почти не отличаются. Сезонные фрукты и овощи можно купить подешевле. Стоимость проживания тоже не кусается. В частном секторе просят от четырехсот рублей за человека. В гостиницах и пансионатах в среднем от тысячи за двухместный номер. Если повезет, то в эту стоимость включат еще и трехразовое питание.

- Советуем брать с собой аптечку с лекарствами и питаться в приличных заведениях. Пейте исключительно бутилированную воду, - говорят отдыхающие.

Из Донецка до Гагры можно добраться за 2 500 – 3 000 рублей. При этом нужно будет пройти две границы – четыре таможенных пункта. Туристам из Донецкой и Луганской Народных Республик для въезда в Абхазию заграничный паспорт не требуется. Достаточно паспорта республиканского образца или украинского паспорта с пропиской в Донецкой или Луганской областях.

Продолжение следует...