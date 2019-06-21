2019-06-21T13:42:15+03:00
Общество

Выпускные вечера в Донецке 2019: Каждый выпускник думает о предстоящем бале не меньше, чем об экзаменах

В Республике больше 21 тысячи вчерашних школьников получили аттестаты зрелости
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Выпускники впервые за пять лет войны в Донбассе смогут встретить рассвет. Фото: wclub.ruВыпускники впервые за пять лет войны в Донбассе смогут встретить рассвет. Фото: wclub.ru
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Сегодня, 21 июня, в школах ДНР состоятся выпускные вечера. В этом году больше 21 тысячи школьников, сдав госэкзамены, стали выпускниками. 8 120 юношей и девушек получили полное среднее образование.

Выпускники впервые за пять лет войны в Донбассе смогут встретить рассвет – это давняя традиция выпускников. По этому случаю Глава ДНР Денис Пушилин отменил комендантский час в ночь на ближайшую субботу.

Каждый выпускник думает о предстоящем выпускном бале не меньше, чем о выпускных экзаменах.

- Выбрала платье своей мечты, - делится с «КП» вчерашняя школьница Наталья. – Надеюсь быть в нем неотразимой!.. За неделю договорилась с девочкой, которая сделает мне макияж. Несмотря на войну, все мои подружки, что называется, будут самыми красивыми. Вступление во взрослую жизнь отметим в кафе в центре Донецка. Столики бронировали заранее.

- Балу быть! – говорит Сергей. – Мы с пацанами готовы. Последний день детства, а потом – не до шуток (улыбается).

Во время выпускных вечеров полицейские будут дежурить в усиленном режиме несения службы. В прошлом году общественный порядок обеспечивали больше 700 сотрудников МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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