2019-06-21T12:50:22+03:00
Политика

Дарья Морозова о массированном обстреле Донецка: Отсутствие политической воли мешает Киеву включиться в мирный процесс

Омбудсмен ДНР сделала заявление по факту обстрела Петровского района Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова сделала заявление по факту обстрела Петровского района Донецка. Фото: ombudsmandnr.ruДарья Морозова сделала заявление по факту обстрела Петровского района Донецка. Фото: ombudsmandnr.ru
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Украинская власть, голословно заявляя о приверженности мирному урегулированию конфликта, продолжает циничную политику террора населения Донбасса и целенаправленного уничтожения объектов жилого фонда и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Так, утром 19 июня массированному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся центр Петровского района города Донецка, в том числе детская клиническая больница, - рассказывает Дарья Васильевна. - К счастью, маленькие пациенты не пострадали, поскольку еще в 2015 году вследствие регулярных обстрелов с украинской стороны больница была переведена на работу в режиме дневного стационара. Также в результате артналета повреждения получили десять домов жителей района, здание бассейна «Петровский» и шахта имени Челюскинцев, что привело к отключению вентилятора главного проветривания и подвергло опасности жизни работников, находившихся в это время под землей.

На фоне значительной эскалации насилия, наблюдаемой в последние недели, систематических нарушений требований и норм международного гуманитарного права в части применения запрещенных методов ведения военных действий затягивание украинской стороной согласования в Минске очередного перемирия и пакета дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня является свидетельством отсутствия политической воли у официального Киева к мирному урегулированию конфликта.

По факту обстрела Петровского района города Донецка, о котором имеется задокументированное свидетельство, Дарья Морозова проинформировала международные правозащитные организации.

- Настойчиво призываю мировое сообщество осудить действия украинской власти и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов и недопущения критического ухудшения ситуации в сфере прав и свобод гражданского населения Донбасса, - сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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