2019-06-21T10:17:22+03:00
Общество

«В жару без капли воды». На Украине вспыхнули новые митинги

На подконтрольной Украине части Донбасса жители 22 городов и сел остались без воды
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На подконтрольной Украине части Донбасса жители 22 городов и сел остались без воды. Фото: ВКонтактеНа подконтрольной Украине части Донбасса жители 22 городов и сел остались без воды. Фото: ВКонтакте
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Жители Константиновки, Бахмута, Соледара, Сантуриновки, Красного Октября, Торецка и других городов и сел Донецкой области, подконтрольной Украине, по-прежнему остаются без воды.

- Ситуация с водоснабжением на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, продолжает оставаться критичной. По сообщениям украинских СМИ, десятки тысяч жителей используют для своих нужд привозимую по графику техническую воду, а для приготовления пищи вынуждены покупать ее в магазинах. В сельских районах это уже привело к потере будущего урожая, не могут полноценно работать детские сады и больницы, – сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

Социальное напряжение возрастает, жители выходят на митинги, перекрывают дороги и даже подписали электронную петицию с обращением к президенту Украины с требованием возобновить водоснабжение населенных пунктов.

- Лично я плачу за воду, долгов не имею, за чьи долги мне прекратили подачу воду, три недели ее нет, ни разу машина не приезжала, хотя бы технической воды набрать. Люди в такую погоду остались без воды, это ужас, ищут колодца по городу, покупают воду, кто как может выживает, - рассказала в социальной сети одна из участниц акции Валентина Ивановна.

- Игнорирование проблемы отсутствия водоснабжения может привести к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации и, как следствие, к гуманитарной катастрофе, а также вызвать обострение и без того напряженной политической нестабильности на территории Донецкой области, временно подконтрольной Украине, – подчеркнул Сергей Наумец.

На территории ДНР водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Все жители обеспечены водой.

Напомним, еще в конце мая в соответствии с требованиями «Укринтерэнерго» из-за долга КП «Вода Донбасса» в размере 3 млрд. грн. было отключено электроснабжение Белокузьминовской насосной станции и Артемовской фильтровальной станции, вследствие этого водоснабжения лишились десятки тысяч жителей в 22 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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