2019-06-19T16:49:52+03:00
Политика

«Лапша на уши»: Как генерал Сырский доказывал ОБСЕ, что ВСУ не виноваты в обстрелах Донбасса

Накануне переговоров в Минске командующий ООС встретился с зампредседателя СММ ОБСЕ Марком Этерингтоном
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Этерингтон (справа) скептически слушал болтовню генерала Сырского. Фото: facebook.com/pressjfo.newsЭтерингтон (справа) скептически слушал болтовню генерала Сырского. Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Сегодня в Минске приступили к переговорам все четыре рабочих подгруппы Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. И как раз утром украинская армия нанесла массированный удар по Донецку с применением 122-миллиметровой артиллерии. В результате в Петровском районе столицы были повреждены шахта, больница, бассейн, десять домов, перебиты газопроводы и линия электропередачи. Уже известно, кто обстрелял Донецк.

- Командир 24-й бригады Валерий Гудзь со своими боевиками целенаправленно и демонстративно осуществил террор жителей Донецка, - заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - Его артиллерия выпустила 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120-мм по Петровскому району. Данным обстрелом Гудзь вознамерился сорвать процесс договоренностей о мире, который должен состояться сегодня в Минске. В этой связи обращаемся к международным организациям с просьбой повлиять на руководство Украины, которое обязано приструнить своих ошалевших от безнаказанности боевиков и доказать стремление к миру реальным выполнением Минских соглашений.

Кстати, накануне командующий операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Александр Сырский встречал у себя в штабе заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марка Этерингтона. По информации пресс-центра штаба ООС, обсуждались вопросы двустороннего прекращения огня в Донбассе, а также разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

Сырский красочно описывал, как командование ООС в полном объеме выполняет требования Минских договоренностей. Однако установлению режима тишины мешают постоянные огневые провокации со стороны «незаконных вооруженных формирований». Может быть, под этими формированиями генерал имел ввиду комбрига Гудзя, который совсем с «катушек слетел»?

Не знаю, насколько удалось Сырскому убедить Этерингтона в «невинности» украинских военных. Но даже на официальных фотографиях штаба ООС отчетливо видно, что руководитель миссии ОБСЕ скептически воспринимал болтовню генерала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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