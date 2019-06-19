Киев предал Трампа: Как украинские военные в Донбассе подменили украденные тепловизоры из США на китайские подделки

Украина может попасть под серьезные санкции со стороны США – если об этом доложат Дональду Трампу. А все из-за вороватых украинских офицеров. Мало того, что они украли американские тепловизоры и приборы ночного видения. Так еще заменили их подделками из Китая. И это в разгар большой торговой войны США с Поднебесной.

В распоряжении Горячей линии правоохранительных органов ДНР оказались сведения о случаях такой подмены.

- По данным нашего источника из штаба операции объединенных сил (ООС), факты масштабных хищений, в частности, были выявлены в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. О чём уже доложено в Министерство обороны Украины, - говорится в сообщении Горячей линии. - Тепловизоры и приборы ночного видения, которые переданы в войска американцами, были традиционно украдены, и в подразделения поступили их дешевые китайские подделки. Крайними, как обычно, делают командиров подразделений.

Скандал с американскими тепловизорами разгорелся еще весной. В конце марта официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что разведка ДНР выявила факт передачи 1300 портативных монокулярных приборов ночного видения на 303-ю центральную артиллерийскую базу хранения ракет и боеприпасов, расположенную под Киевом.

28 мая командование ВСУ отдало указание начальникам 303-й базы хранения и 3623-го центрального арсенала передать в 11-ю, 16-ю, 18-ю отдельные бригады, а также 7-й отдельный полк армейской авиации сухопутных войск по 10 комплектов американских монокуляров ночного видения AN/PVS-14.

- А 29 мая первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Колесник проинформировал руководство Минобороны Украины о вскрытых в ходе проверки баз и складов хранения вооружения, многочисленных фактах хищения предоставленного США военного имущества. В частности, выявлены случаи подмены полученных у американцев тепловизоров и приборов ночного видения на приборы китайского производства. Недостача указанных изделий, ранее переданных в подразделения, обнаружена также в 14-й отдельной моторизированной бригаде, 37-м отдельном мотопехотном батальоне «Запорожье», 54-м и 74-м отдельных разведбатальонах, 501-м батальоне морской пехоты, 24-м отдельном штурмовом батальоне «Айдар» и 59-й отдельной мотопехотной бригаде, – сказал Безсонов.

Американские «партнеры» обеспокоены повальной коррупцией и фактами массовой утраты в ВСУ предоставленного дорогостоящего военного имущества.

- В настоящее время поставка приборов ночного видения Вашингтоном приостановлена. За подмену военного имущества с командирами 14-й омбр Войченко, 24-м ошб «Айдар» Пташником и 59-й омпбр Сулимовым ведётся работа представителями СБУ и Государственного бюро расследований, – отметил представитель НМ ДНР.