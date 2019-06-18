Изнанка профессии спортивного комментатора: «Отпраздновал» победу за секунды до финального свистка - и показали на выход

63-летний Вячеслав Шарафутдинов из простой рабочей семьи. Журналистом он хотел стать всегда. Будучи еще школьником, писал статьи на спортивную тематику в «Макеевский рабочий». Однако за компанию с друзьями поступил в Макеевский инженерно-строительный институт (МИСИ). Окончил его с дипломом инженера-строителя систем теплогазоснабжения и вентиляции.

В те годы подружился с диктором донецкого стадиона «Шахтер» Виталием Кирсановым, объявлявшим составы команд во время матчей «горняков». Я всегда возле него крутился, первым узнавал новости. С 1978 года и сам работал диктором.

КАК Я СТАЛ СПОРТИВНЫМ КОММЕНТАТОРОМ

В конце 1994 года встретил своего давнишнего знакомого Юрия Колоцея – вице-президента «Шахтера». Он и позвал меня в создающуюся пресс-службу футбольного клуба. Одна из стоявших перед ее сотрудниками задач - показывать по телевизору все матчи «Шахтера».

Большинство телерепортажей матчей «Шахтера» с 1995 по 2007 год - Вячеслава Шарафутдинова.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас это легко, а тогда уровень развития телевидения в украинских областях был, мягко говоря, недостаточным. Много занимался договорами на трансляцию футбольных матчей. В день игры прибегал на стадион и думал не о том, как буду вести репортаж, а дойдет ли сигнал из Тернополя, Одессы, Запорожья или других украинских городов, где на выезде играл «Шахтер», до Донецка. Так что, само комментаторство тогда было не главным.

ДВОЕ НА ВЕСЬ ДОНБАСС

В те годы появилось обязательное требование к трансляциям на украинских каналах: комментарий должен быть на украинском языке. Тогда в Донецке было всего два спортивных комментатора: Марк Левицкий и Вячеслав Шарафутдинов, пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год.

- Я впервые комментировал матч донецкого «Шахтера» на украинском языке, - рассказывает экс-пресс-атташе «горняков». - 8 мая «оранжево-черные» играли кубковый матч с одесским «Черноморцем» и редактор областного телевидения Сергей Марчевский, занимавшийся трансляциями, сделал мне такое предложение. Справился, но было тяжело. Думал на русском языке, и сразу же переводил на украинский. Запинался, от волнения даже трясло.

Помню, что через какое-то время, когда «Шахтер» играл на выезде, я комментировал матч уже на русском. То было отдыхом!

В Штутгарте. Фото: из личного архива Вячеслава Шарафутдинова

КОММЕНТИРОВАЛ, ГДЕ ПРИДЕТСЯ

- Стадионы в Украине были не приспособленными для того, чтобы с них вести репортажи. Только в Киеве были специальные комментаторские кабинки. А в других выездных городах, откуда только не приходилось комментировать!.. Например, в Полтаве хозяева стадиона не предоставили комментаторского места. Пришлось вести репортаж из автобуса, стоящего в углу футбольного поля. Работал в жутких условиях: практически ничего не видел, не слышал, но что-то рассказывал...

В 2000 году в донецкий футбол пришла цивилизация, мы впервые попали в Лигу чемпионов УЕФА. Тогда в Донецк приехал десант из этой международной организации. Европейские специалисты две недели нас обучали, как на современном уровне организовывать матчи, расселять гостей, работать с болельщиками, делать рекламу, а также вести телетрансляции.

РУГАЛИ ЧАЩЕ ДРУГИХ

- Чиновники и футбольные комментаторы – самые ругаемые профессии. Меня журили в прессе, болельщицких кругах… В бывшем областном совете и вовсе запретили говорить словосочетание «донецкий «Шахтер»» - мол, клуб украинский и точка. Знаете, я и умру со святой верой в то, что родной клуб именно донецкий.

Профессионализм «горняков» стремительно вырос, и в Украине стало два суперклуба. То, что «Шахтер» достиг уровня киевского «Динамо», не всем нравилось в том же Львове.

Глазго. Селтик Парк. Фото: из личного архива Вячеслава Шарафутдинова

Однажды во время трансляции очередного матча по внутренней связи передали, что мне звонит президент футбольного клуба «Карпаты» Петро Дыминский. Так он меня отчитывал, что я, оказывается, не так комментирую и, вообще, мы неправильно показываем футбол.

К сожалению, футбол перестал быть просто игрой. Его объединяющую силу стали использовать в корыстных целях.

НЕ ФУТБОЛОМ ЕДИНЫМ

- Я комментировал не только футбольные матчи. Ну и баскетбол, популярный в 90-е годы. В Донецке был сильный баскетбольный клуб «Шахтер». За час до игры во Дворце спорта «Дружба», где проходили матчи, обычно начиналось шоу звезд российской эстрады, например, Игоря Николаева и Наташи Королевой. В зале негде было упасть яблоку. Баскетбольные матчи комментировал в основном в межсезонье – поздней осенью, когда в футбол уже не играли.

Еще работал комментатором на гандболе, большом теннисе. Иногда приглашали вести легкоатлетический турнир «Звезды шеста». Один раз комментировал даже гимнастику. Это был спортивный фестиваль, организованный олимпийской чемпионкой по гимнастике Лилией Подкопаевой.

Семья. Фото: из личного архива Вячеслава Шарафутдинова

Вячеслав Шарафутдинов с сыном Виктором. Фото: из личного архива

Я прокомментировал большинство матчей «Шахтера» с 1995 по 2007 год. После моих телерепортажей стало меньше, а затем случилась печальная история с «Севильей». За 8 секунд до финального свистка испанцы нам забили гол, а я уже «праздновал» победу… Тогда «Шахтер» проиграл в 1/8 финала Кубка УЕФА со счетом 2:3. Мне пришлось поменять место работы. Устроился на областное телевидение редактором спортивных передач, где проработал три года. А в 2011-м страсти улеглись и меня вернули на ТРК «Украина».

ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ЗНАКОМЫХ В ЕВРОПЕ

- С ФК «Шахтер» объездил почти всю Европу. Помню, в 2004 году приехали в Милан. Иду по улице и слышу: «Сла-ва!». Я удивился, откуда у меня знакомые в Милане? Поворачиваюсь. Стоит швейцарка Изабель. В 2000 году она приезжала в Донецк в составе группы специалистов УЕФА.

Брюгге. Фото из личного архива Вячеслава Шарафутдинова

А в Глазго (Шотландия) встретил бывшего игрока «Шахтера» - Андрея Штолцерса. Нападающий из сборной Латвии в Донецке был моим соседом, жил этажом выше, приходил в гости, вместе смотрели футбол. В Глазго мы сходили в кафе. Тогда Штолцерс был игроком английского «Фулхэма».

В Венеции все время лил дождь. Но все равно решили погулять, покататься на гондоле, когда еще побываем в этом восхитительном городе. В Венеции купил близким сувениры.

Британия - это нечто. В Лондоне нас поселили в Гайд-парке. Красивое озеро и бегают белки. Сказка! Там сходил в музей легендарного сыщика Шерлока Холмса, литературного персонажа, созданного Конан-Дойлем.

В Риме тогдашний главный тренер «Шахтера» Виктор Прокопенко пригласил всех донецких журналистов в ресторан в центре столицы Италии. У него был День рождения. Сам побыл две минуты и ушел. «Мне надо заниматься командой, а вы за мое здоровье выпейте», - сказал он. Потом побывал и в древнем Колизее.

С особым трепетом вспоминаю Иерусалим. Посетил святые места. Видел Голгофу, побывал у Стены Плача, Гроба Господня.

Сейчас Вячеслав Шарафутдинов на пенсии. Пишет статьи на спортивную тематику в донецкие газеты. И в парке Щербакова организовывает футбольные посиделки, последняя из которых была посвящена памяти легендарного форварда «Шахтера» Виталия Старухина. Говорит, что всегда нужно оставаться человеком, не менять своих принципов и ценить каждую прожитую минуту.

ТОП-5 ОКОЛОФУТБОЛЬНЫХ КАЗУСОВ ОТ ШАРАФУТДИНОВА

Одесса. Фото: из личного архива Вячеслава Шарафутдинова

Пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов рассказал смешные истории из своей практики спортивного комментатора.

1) Киев. Играют «Динамо» - «Шахтер». Самолет из Донецка задержался.

- Забегаю на стадион, - говорит Вячеслав Шарафутдинов. - Не пускают. Игра началась, меня нет в эфире. Потом узнал, что родителей Суркисов ждали и никого не пускали. Потом-таки пустили. Ложа ВИП и комментаторская были рядом. Репортаж начался с опозданием, а меня наказали материально.

2) Тернополь. Играют местная «Нива» и «Шахтер».

- Монитор поставили на поломанный столик, - вспоминает Вячеслав Шарафутдинов. - Одна ножка отвалилась. Почти всю игру в роли ножки была моя нога. Местные сказали, что у них здесь не Донецк, запасной мебели нет…

3) Симферополь. Комментаторскую установили прямо на трибуне.

- Ветер, дождь. Кабели замыкали, пару раз током долбонуло. Красота! И никто из местных не помог. Жуть! Еле доработал... – вспоминает пресс-атташе «Шахтера».

4) Одесса. Донецкие журналисты приехали на стадион, а у главреда спортивных программ местного ТВ юбилей – 60 лет.

- Все крепко поддатые, - рассказывает Вячеслав Шарафутдинов. - Я говорю: «Давайте, ребята, заканчивайте». Сам час погулял по парку, прихожу – вообще никого. Потом стали сползаться под градусом. За одну камеру оператором поставили водителя. Выкрутились…

5) Львов. Приехали игроки ФК «Шахтер».

- Выхожу из автобуса с футболистами африканского происхождения, - говорит Шарафутдинов. - Львовские болельщики скандируют: «Москали!!!». Чернокожие футболисты спросили: «А кто такие москали?!». В толпе пошутили: «Все, кто не украинцы».