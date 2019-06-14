2019-06-14T23:25:45+03:00
Политика

Не может быть: Экс-глава ЦИК ДНР Роман Лягин чудесным образом оказался в Киеве, где его и задержали?

О задержании заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В 2014 году от Романа Лягина многое зависело в жизни ДНР, а потом он стал «не нужен» местной элите. Фото: facebook.com/Роман ЛягинВ 2014 году от Романа Лягина многое зависело в жизни ДНР, а потом он стал «не нужен» местной элите. Фото: facebook.com/Роман Лягин
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«Приключения» экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина в столице незалежной продолжаются. Напомним: еще в марте одна из депутатш Верховной рады сообщила в соцсетях, что Лягин сдался Службе безопасности Украины в рамках программы «Тебя ждут дома». Впрочем, на удивление, в СБУ не стали присваивать себе такие лавры и быстренько опровергли информацию. А депутатша «скасовала» свое сообщение.

Теперь, думается, все намного серьезнее.

- ГПУ и СБУ задержали руководителя Центральной избирательной комиссии ДНР, который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум ДНР. Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена, – написал 14 июня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Генпрокурор Луценко на своей странице разместил фото якобы Лягина. Правда, не анфас. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Генпрокурор Луценко на своей странице разместил фото якобы Лягина. Правда, не анфас. Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Понятно, сейчас под ногами Луценко земля горит. Он готов на любую авантюру пойти, лишь бы выторговать для себя у президента тепленькое местечко, или обеспечить отход, чтобы не посадили. Да и в СБУ немало желающих проявить себя перед новоизбранным гарантом. Но сдается, что с Лягиным что-то все-таки случилось. Впрочем, пока не будем спешить с выводами и комментариями. Война в Донбассе показала, насколько это неблагодарное дело.

«Часто простое кажется вздорным. Черное - белым, белое – черным, - поется в кинофильме «Большая перемена». Вот и имя Лягина «всплыло» к каким-то переменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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