В Горловке появится свой Феникс

Отец Александр Пеканов, настоятель Благовещенского храма, который сгорел пять лет назад, встречает меня хмуро.

Льет дождь, а стройка нового храма в разгаре. Еще нет кровли, дерево мокнет.

- А как был уничтожен храм, помните?

- Я не храню плохие воспоминания, этот багаж не обогатит,- озабоченно отвечает батюшка.

Настоятель храма отец Александр говорит, что новый храм разрушить не позволимФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Из разрушения «атеистичного шоу» не получилось

Я не видела отца Александра с начала войны, и просто молча констатирую – война поменяла нас навсегда. В свободное от служб и стройки время он занимается единоборствами, похудел и, если так можно выразиться, стал строже и жестче.

Знала батюшку по – мальчишечьи озорного (но, как по сану положено) священника, с которым сделали ни один яркий материал. «Наехать на чиновников» за свалки мусора у леса, за расцвет сект на Донбассе- был наш конек. Один из крайних материалов, как в моем родном поселке Ольгинка ( сейчас под контролем ВСУ), прямо перед самой перестройкой, в 1983 году, разрушили собор.

Он был построен по распоряжению Екатерины II. Строился на века, потому разбить его было тяжело, даже стенобитной «бабой». Сняли ответственного за «ликвидирование культа» главу КГБ Волновахского района (куда входила Ольгинка) – мол, много шума было.

А шумели сильно – операцию проворачивали ночью, люди собрались, но стены храма стояли под ударами. Началась сильная гроза, прямо у стен храма сверкали молнии, зевки стали разбегаться…

Шансов у начальника КГБ сделать все атеистично красиво было все меньше. К утру здание развалили, а КГБист написал рапорт на увольнение.

В уцелевшей крестильне спустя годы стал служить отец Александр. Добился, чтобы поставили колокол, и так Ольгинка стала слышать давно забытый звон. Мы с ним проследили судьбы тех, кто растянул тогда церковную утварь и разбивал храм. Все было печально – кто сгнил в тюрьме, кто спился, издевался над семьей.

- Теперь храмы разрушать не будут, смысла ж нет, - говорили мы в то время. Никто и подумать не мог, что через несколько лет в Донбассе из – за войны пострадает около 60 православных церквей. Некоторые будут стерты с лица земли до основания.

Спасали святыни, обжигая руки

Еще до трагических событий на юго - востоке Украины отец Александр стал служить в Горловке – в Благовещенском храме . Он был уникален в своем роде – возведен в 2008 году из волынской сосны без единого гвоздя. В то время это был самый крупный деревянный храм на территории незалежной.

Летом 2014 года, во время обстрела ВСУ, храм сгорел дотла.

Храм сгорел от прямого попадания снаряда ВСУ пять лет назад. Двое прихожан, обжигая руки, спасли святыни. ФОТО: Горловская епархия

Снаряды ложились рядом, в том числе на детскую площадку. Хорошо детей в эти моменты не было. Однажды прилетело и в сам храм. Прихожане, обжигая руки, спасали иконы и антиминс – сердце храма.

Храм сгорел от прямого попадания снаряда ВСУ пять лет назад. Двое прихожан, обжигая руки, спасли святыни. ФОТО: Горловская епархия

Утром, на тлеющем пепелище плакали все, и отец Александр тоже. Отошел в сторону, чтоб никто не видел слез. Вся площадь перед храмом была усеяна трупами крыс, которые, как известно, первыми бегут с корабля. Не спаслись.

Храм сгорел от прямого попадания снаряда ВСУ пять лет назад. Двое прихожан, обжигая руки, спасли святыни. ФОТО: Горловская епархия

О тех событиях отец Александр говорить не любит. Скупо рассказывает о страшных обстрелах 2014 – 2015 годов, когда самым надежным убежищем был Богоявленский кафедральный собор Горловки. Там каждый день укрывалось от обстрелов около четырехсот человек. В самом храме – взрослые, а дети – в комнате рядом, где перед крещением священник беседует с родителями.

При соборе организовали и бесплатные обеды. Сначала готовили на сотню жителей, а потом – на пять тысяч. Мирные люди помогали с продуктами. Через день один из жителей для нужд кухни передавал барана. Так и выжили.

Разрушить не позволим!

На окраинах Горловки не спокойно и сейчас. Обстрелы со стороны ВСУ каждый день. Но это не помеха для того, чтобы возродить новый храм на месте сгоревшего. Строительство «Горловского Феникса», как уже окрестили новый храм люди, началось в августе прошлого года.

- Это как в анекдоте, - говорит отец Александр. – У председателя колхоза спрашивают в обкоме партии:

- Куда делся урожай свеклы?

- Дикие кабаны съели!»- Отвечает он.

- И что теперь делать будете?

- Посажу в два раза больше – пусть подавятся!

Новый деревянный храм будет гораздо больше предыдущего. Лес для него заготовили в Архангельске. Каждой сосне – около ста лет! Теперь стройка идет вовсю. А службы в цокольном этаже не прекращаются.

Крестный ход вокруг нового храма. ФОТО: Горловская епархия

- Вы когда – нибудь гастербайтеров из Москвы видели? – улыбаясь, спрашивает у меня Алексей Смоленцев, представитель строительной фирмы. – Вот я в Горловке подрабатываю. Батюшка сказал – не отпустит, пока кровлю не возведу.

Фирму, которая занимается строительством храма, Алексей не называет – в этом деле реклама не уместна. Отметил только, что работают по благословению Святейшего Патриарха Кирилла при поддержке митрополита Горловского и Славянского Митрофана, а также при непосредственной помощи настоятеля Благовещенского храма протоиерея Александра.

Вместе с Алексеем приехали и мастера из Архангельска. Возвести из сруба храм в несколько этажей, сделать резные купола – еще та наука! Кстати, Алексей строит такие храмы не только в России, но и по всей Европе. Достроят в Горловке и уедут в Чехию. Там православный батюшка (и по совместительству фермер) уже ждет – не дождется русских мастеров.

А за стройкой нового храма вовсю наблюдают местные жители. В этом микрорайоне «Строитель» их осталось только треть – многие уехали и начали жизнь с нуля на новом месте.

- Люди смотрят, как мы строим, и это вселяет надежду – будущее есть! – Говорит отец Александр. – Приход у меня небольшой, но вот увидят, какой храм возведем, какие площадки сделаем возле него, и люди потянутся!

Батюшка рад каждому прихожанину. Недавно у него появился новенький. Парень живет метрах в трехстах от храма. Первый раз шел на службу больше двух часов. Сам спортсмен, был в украинском плену, где его буквально сделали калекой. Идти в храм ему было тяжело не только физически. Но на следующий день он уже дошел быстрее. Вера – это то, что исцеляет и помогает жить. В военной Горловке это знают как нигде.

- Не боитесь, что опять разрушат? – Спрашиваю я и смотрю из окна будущего храма на лесок, где стоят украинские батальоны. До их позиций – рукой подать.

- Не разрушат! – уверенно говорит священник. – Не позволим.

СПРАВКА «КП»

Вид ручной рубки, которую применяют для строительства, называется «русская чаша». Если сгоревшее здание состояло из бревна диаметром 18 см, то сейчас средний диаметр используемого дерева - 26 см

Для возведения сруба понадобилось более 400 кубатуры леса, который рубился вручную, а затем доставлялся в Горловку. Сруб монтируется поморскими мастерами без единого гвоздя, по старинным плотницким технологиям.

Купола смонтированы из лемеха осины в Вологде вологодскими мастерами, которыми также планируется изготовление и монтаж осиновой кровли. Вологодскими будут и кресты на куполах храма…